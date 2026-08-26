Burhan'dan ABD'nin Yaptırımlarına Tepki

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Silahlı Kuvvetler Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, ABD'nin Darfur'a yönelik silah ambargosunun Sudan'ın tamamını kapsayacak şekilde genişletilmesi önerisine tepki göstererek, yaptırımların ve dış baskıların Hartum'un tutumunu değiştirmeyeceğini belirtti.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'ya göre Burhan, ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) gündeme getirdiği silah ambargosu önerisine ilişkin açıklama yaptı.

Yaptırımların ve dış baskıların Sudan'ın tutumunu değiştirmeyeceğini vurgulayan Burhan, bu tür tedbirlerin ordunun kararlılığını etkilemeyeceğini veya zayıflatmayacağını ifade etti.

Burhan, Sudan üzerinde uçuşa yasak bölge oluşturulabileceğine ilişkin iddiaları da "propaganda" olarak nitelendirerek, vatandaşlara bunları dikkate almama çağrısında bulundu.

Sudan'a yaptırım uygulanmasını destekleyen yurt dışındaki çevreleri de eleştiren Burhan, Sudan halkının "boyun eğmeyeceğini" ve yaptırımlar yoluyla ülkeyi baskı altına almaya çalışanların yeniden iktidara gelemeyeceğini savundu.

ABD, pazartesi günü BMGK'de, 20 yılı aşkın süredir Darfur'a uygulanan silah ambargosunun Sudan'ın tamamını kapsayacak şekilde genişletilmesini önerdi.

BMGK üyelerinden Rusya ve Çin öneriye karşı çıkarken, Sudan yönetimi de ABD'nin girişimini reddetti.

Sudan'da Nisan 2023'ten bu yana ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında devam eden çatışmalar nedeniyle binlerce kişi öldü, yaklaşık 13 milyon kişi yerinden edildi.

Çatışmalar, ülkenin büyük bölümünde insani krizin derinleşmesine ve açlığın yayılmasına yol açtı.