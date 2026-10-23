Burhanettin Bulut, Kozay'ın tutuklanmasını 'yargının siyasetin sopası' diye eleştirdi - Son Dakika
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Burhanettin Bulut, Kozay'ın tutuklanmasını 'yargının siyasetin sopası' diye eleştirdi

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Burhanettin Bulut, Kozay\'ın tutuklanmasını \'yargının siyasetin sopası\' diye eleştirdi
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YENİ Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay'ın tutuklanmasına tepki gösterdi. Bulut, yargının siyasi iktidarın rakiplerini hizaya getirme aracı olamayacağını ve Çukurova'nın iradesinin yok sayılamayacağını belirtti.

(ANKARA) - YENİ Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay'ın tutuklanmasına ilişkin "Sandıkta kazanamadığını yargı eliyle itibarsızlaştırmaya kalkmak, demokrasiye de hukuka da ihanettir. Yargı, siyasi iktidarın rakiplerini hizaya getirme aracı değildir. Hukukun üstünlüğü, iktidarın keyfine göre eğip bükeceği bir kavram değildir. Hukuk; güçlü olanı koruyup muhalif olanı cezalandırmanın, siyasi hesaplaşmaları yürütmenin aracı haline getirilemez. Çukurova'nın iradesi yok sayılamaz" dedi.

YENİ Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay'ın tutuklanmasına tepki gösterdi. Bulut şunları kaydetti:

"Çukurova'nın özgür iradesiyle göreve gelen Belediye Başkanımız Emrah Kozay'ın tutuklanması, yargının siyasetin sopası haline geldiğini kanıtlar niteliktedir. Sandıkta kazanamadığını yargı eliyle itibarsızlaştırmaya kalkmak, demokrasiye de hukuka da ihanettir. Yargı, siyasi iktidarın rakiplerini hizaya getirme aracı değildir. Hukukun üstünlüğü, iktidarın keyfine göre eğip bükeceği bir kavram değildir. Hukuk; güçlü olanı koruyup muhalif olanı cezalandırmanın, siyasi hesaplaşmaları yürütmenin aracı haline getirilemez. Çukurova'nın iradesi yok sayılamaz."

Kaynak: ANKA
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