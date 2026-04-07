Burhanettin Bulut: "Millet İradesini Yok Sayan Anlayış, Şimdi de Başarıyla Ayağa Kaldırılan Kültürel Miraslara Göz Dikmiştir"

CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Yerebatan Sarnıcı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmesine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Bulut, şunları kaydetti:

"Yerebatan Sarnıcı'na neden mi çöktüler? İstanbul'un en önemli kültürel miraslarından Yerebatan Sarnıcı, 4 yıl önce İBB Miras tarafından restore edilerek yeniden ziyarete açıldı. Restorasyon öncesinde günlük yaklaşık bin ziyaretçi ağırlayan bu eşsiz yapı, bugün günde 10 bin ziyaretçiye ulaşan bir cazibe merkezine dönüştü. Yaklaşık bin günde 10 milyondan fazla insan bu tarihi mirasla buluştu."

Ortada tartışmasız bir başarı var. Bu başarıya rağmen, Yerebatan Sarnıcı'nın Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmesini, 'idari bir işlem' diye geçiştirmek toplumun aklıyla alay etmektir. Bu, iktidarın, yerel yönetimlerin ürettiği değerlere, başarıyla yürüttüğü projelere açık bir müdahalesidir. Dün İzmir, bugün İstanbul… Sandıkta kaybettikleri belediyelerimize hukuksuzca çöken, millet iradesini yok sayan anlayış, şimdi de başarıyla ayağa kaldırılan kültürel miraslara göz dikmiştir."