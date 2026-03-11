Burhanettin Bulut'tan "Emekli İkramiyesi" Tepkisi: 4 Bin Lirayı Müjde Diye Sunmak, Emeklinin Aklıyla Alay Etmektir

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, emekli bayram ikramiyelerinin 14 Mart itibarıyla yatırılacağını "müjde" olarak duyurmasına ilişkin olarak, "Milyonlarca emeklinin pazara, markete gidemez hale geldiği; kira, fatura ve gıda fiyatlarının katlandığı ülkede 4 bin lirayı müjde diye sunmak, emeklinin aklıyla alay etmektir" ifadesini kullandı.

