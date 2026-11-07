Burhanettin Duran gençleri DMM'nin 'Bir Kare Gerçek' yarışmasına davet etti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından düzenlenen "Bir Kare Gerçek" Kısa Film Yarışması başvurularının başladığını bildirdi.

Duran, NSosyal hesabından "Bir Kare Gerçek" Kısa Film Yarışması'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Hakikatin, gençlerin kadrajında olduğunu belirten Duran, "Gençlerimizin dinamizmine ve üretkenliğine güveniyoruz. Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz tarafından düzenlenen 'Bir Kare Gerçek' Kısa Film Yarışması, 18-35 yaş aralığındaki tüm gençleri gerçeğin sesini sinema aracılığıyla duyurmaya davet ediyor. Dezenformasyona karşı toplumsal farkındalığı artırmayı hedefleyen yarışmamıza başvurular devam ediyor." ifadesini kullandı.

Yarışmada, 18-35 yaş gençlerin medya ve dijital okuryazarlık bilincini güçlendirmek, dezenformasyonun bireye, topluma ve kurumlara etkilerini sinema diliyle görünür kılmak, doğru bilgiye ulaşma, doğrulama ve sorumlu paylaşım alışkanlıklarını teşvik etmek ve genç film yapımcılarını özgün, etik ve insan odaklı içerik üretmeye yöneltmek amaçlanıyor.

Yarışma, "Kurmaca", "Animasyon" ve "Yapay Zeka Çağında Gerçek" başlıklı 3 kategoride düzenlenecek.

Son başvuru tarihi 28 Şubat 2027 olan yarışmaya ilişkin detaylı bilgiye "http://film.dmm.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.