Burhaniye Belediye Başkanı Deveciler, İstifa Eden Yardımcısı Erbalaban'ın Açıklamalarını Reddetti

09.04.2026 13:45
Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, istifa eden Başkan Yardımcısı Oktay Erbalaban'ın iddialarını asılsız ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik olarak nitelendirerek, belediyenin kişisel çıkar ve siyasi hesaplara teslim edilmeyeceğini vurguladı.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, istifa eden Başkan Yardımcısı Oktay Erbalaban'ın açıklamalarına ilişkin, 'Son dönemlerde görevinde verimli olamadığı hem tarafımca hem de çalışma arkadaşlarımız tarafından gözlemlendiğinden, görevden alınması düşünülmekteydi. Bu düşüncelerle birlikte, yine her zaman olduğu gibi kendisini rencide etmemek adına kendi iradesiyle görevden ayrılması talep edilmiştir' ifadesini kullandı.

Belediye Başkanı Deveciler, Erbalaban’ın belediyeye yönelik iddialarını 'asılsız, çelişkili ve kamuoyunu yanıltmaya dönük' olarak nitelendirdi. Açıklamaların iş etiğiyle bağdaşmadığını belirten Deveciler, suçlamaların siyasi ve kişisel hesaplarla yapıldığını ifade etti. Deveciler, Erbalaban’ın açıklamalarını 'ima ve dedikoduya dayalı' olarak nitelendirerek reddetti. Kurumun ve çalışanların hedef alındığını belirten Deveciler, belediyenin kişisel çıkar ve siyasi hesaplara teslim edilemeyeceğini vurguladı.

Deveciler, açıklamasında, Erbalaban'ın 14 Mart 2026'da emeklilik hakkını kazandıktan sonra istifa ettiğini ve bunun nedenini sorguladı. Ayrıca, Erbalaban'ın hâlen belediyede encümen üyesi olarak görev yapmaya devam ettiğini belirterek, bu durumu açık çelişki ve samimiyet sorunu olarak değerlendirdi. Deveciler, Burhaniye Belediyesi'nin itibarını zedelemeye yönelik girişimlere boyun eğmeyeceklerini, ancak hizmet odaklı anlayışlarının zafiyet olarak görülmemesi gerektiğini vurguladı.

Erbalaban, istifasını 'Son dönemde yaşanan gelişmeler, inandığım değerler doğrultusunda görev yapmamı zorlaştırmıştır; beni hem insani hem de vicdani olarak derin bir sorgulamaya yöneltmiştir' ifadeleriyle duyurmuştu.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
