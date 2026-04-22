Burhaniye Belediye Başkanı Deveciler, Makam Koltuğunu İdil Özkan'a Devretti

(BALIKESİR)- Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında koltuğu Cumhuriyet İlkokulu öğrencisi İdil Özkan'a devretti.

Cumhuriyet İlkokulu öğrencisi İdil Özkan, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'i makamında ziyaret ederek, temsili olarak başkanlık görevini devraldı. Burhaniye Belediyesi'nde görevli birim müdürleri de ziyarete katılım sağladı.

Başkan Deveciler, "Evladımıza eğitim ve öğretim hayatında başarılar diliyor, gelecekte önemli görevlerde yer almasını temenni ediyorum. Bu anlamlı ziyaret için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve sevgili İdil Özkan'a teşekkür ediyorum. Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle tüm çocuklarımızın bayramını en içten dileklerimle kutluyorum" diye konuştu.

Ziyaretin sonunda Başkan Deveciler, İdil Özkan ve beraberindeki öğrencilere çiçek ve hediye takdim etti.