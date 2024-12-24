Burhaniye Belediyesi Alt Yapı Çalışmalarını Sürdürüyor

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(BALIKESİR)- Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yürüttüğü çalışmaları program dahilinde sürdürüyor.

Burhaniye Belediyesi, ilçe genelinde üstyapı çalışmalarına devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında Hürriyet Mahallesi Özen Caddesi, Öğretmenler Mahallesi 1083 Sokak'ta parke taş tamiratı, Enver Güreli Caddesi'nde bordür tamiratı ve trafik ışıkları onarımı, 8 Eylül Stadı'nda kapsamlı bakım ve onarım Pelitköy Mahallesi Barış Sokak'ta dolgu ve Orjan Köprüsü'nde tamirat işlemleri gerçekleştirildi.