Burhaniye Belediyesi kaçak moloz dökenlere 197 bin TL\'ye kadar ceza uyguluyor

(BALIKESİR) - Burhaniye Belediyesi, çevreye kaçak dökülen molozları temizleyerek Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin Edremit'teki döküm sahasına taşıyor. Çevre kirliliğine neden olan kişiler hakkında ise encümen kararıyla 197 bin TL'ye kadar idari yaptırım uygulanıyor.

Burhaniye Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde izinsiz dökülen molozları toplayarak çevre kirliliğinin önüne geçmek için çalışma yürütüyor. Toplanan atıklar, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin Edremit'te bulunan döküm sahasına götürülüyor.

Belediye yetkilileri, vatandaşlara molozlarını belirlenen döküm sahasına ulaştırmaları çağrısında bulundu.