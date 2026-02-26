Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nden İlçe Genelinde Eş Zamanlı Çalışma - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nden İlçe Genelinde Eş Zamanlı Çalışma

26.02.2026 16:43  Güncelleme: 18:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede yağmur suyu hattı, menfez imalatı, parke taş tamiratı, asfalt yama ve kültür merkezlerinde tadilat gibi birçok çalışmayı eş zamanlı sürdürüyor. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, bu çalışmalarla bölge ihtiyaçlarına kalıcı çözümler sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

(BALIKESİR)Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yağmur suyu hattı, menfez, parke taş tamiratı, asfalt yama ve kültür merkezlerinde tadilat ile yapım faaliyetlerini eş zamanlı olarak sürdürüyor.

Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Geriş Mahallesi'nde yağmur suyu hattı ve menfez imalatları devam ederken, farklı mahallelerde parke taş tamiratı ile asfalt yama çalışmaları gerçekleştirildi. Reha Yurdakul Kültür Merkezi'nde çatı ve asma tavan tadilatı tamamlanırken, Ahmet Akın Kültür Merkezi'nde konferans salonu yapımı sürüyor.

Yağmur suyu hattı ve menfez imalatı sürüyor

Çalışmalar kapsamında Geriş Mahallesi Hamdibey Caddesi'nde yağmur suyu hattı yapım çalışmaları sürerken, Geriş Mahallesi Bardakçılar Caddesi'nde menfez ve yağmur suyu hattı imalatları devam ediyor.

Parke taş tamiratı yapılıyor

Avunduk Mahallesi'nde meydan düzenlemesi ve altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollarda parke taş tamiratı yapılırken, Hacıahmet Mahallesi Değirmen Sokak ve Irmak Caddesi'nde de parke taş tamirat çalışmaları sürdürülüyor. Kocacami Mahallesi Meteoroloji Caddesi'nde ise parke taş tamiratı tamamlandı.

Asfalt yama çalışmaları gerçekleştirildi

Cumhuriyet Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi Caddesi, Bahçelievler Mahallesi ve Ali Çetinkaya Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı, Ören Mahallesi Bergaz Tepe Caddesi ile Öğretmenler Mahallesi İlhami Soysal Caddesi'nde asfalt yama çalışmaları gerçekleştirildi.

Kültür merkezlerinde tadilat ve yapım çalışmaları

Reha Yurdakul Kültür Merkezi'nde çatı ve asma tavan tadilatı tamamlanırken, Ahmet Akın Kültür Merkezi üst katında konferans salonu yapım çalışmaları ise devam ediyor.

"İhtiyaçlara kalıcı çözümler sağlamak için sahadayız"

Çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, ilçemizin dört bir yanında vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştıracak çalışmaları planlı ve programlı şekilde kesintisiz sürdürüyor. Yaptığımız çalışmalarla Burhaniye'mizin ihtiyaçlarına kalıcı çözümler sağlamak için sahadayız" dedi.

Kaynak: ANKA

Fen İşleri Müdürlüğü, Burhaniye Belediyesi, Ali Kemal Deveciler, Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nden İlçe Genelinde Eş Zamanlı Çalışma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Partili Tayyar’dan iktidara “Öcalan“ uyarısı AK Partili Tayyar'dan iktidara "Öcalan" uyarısı
Cüneyt Özdemir Meksika’dan ayrıldı Cüneyt Özdemir Meksika'dan ayrıldı
Bu yılda da tekrarlandı Ezan sesi Old Trafford’da yükseldi Bu yılda da tekrarlandı! Ezan sesi Old Trafford'da yükseldi
Son videosunu yayınlayıp intihar etti Son videosunu yayınlayıp intihar etti
AK Parti’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a doğumgünü sürprizi AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğumgünü sürprizi
Yeni doğan bebeğin ismi aile faciası yarattı Kayınpeder, damadına kurşun yağdırdı Yeni doğan bebeğin ismi aile faciası yarattı! Kayınpeder, damadına kurşun yağdırdı

19:38
Tam 8 isim Galatasaray’ı bekleyen büyük tehlike
Tam 8 isim! Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike
18:49
İbrahim Tatlıses, iki kişiye demediğini bırakmadı
İbrahim Tatlıses, iki kişiye demediğini bırakmadı
18:44
26 milyon doları masaya serdi, işçilerine “Taşıyabildiğiniz kadar alın“ dedi
26 milyon doları masaya serdi, işçilerine "Taşıyabildiğiniz kadar alın" dedi
18:41
Maçtan saatler sonra ortaya çıktı Ahmed Kutucu’dan Kenan Yıldız’a sürpriz hediye
Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! Ahmed Kutucu'dan Kenan Yıldız'a sürpriz hediye
18:25
Kuzeyde gerilim bir anda yükseldi Rusya İHA’sına hemen müdahale ettiler
Kuzeyde gerilim bir anda yükseldi! Rusya İHA'sına hemen müdahale ettiler
18:20
Türkiye’nin en işlek yollarından Bir yerden sonra deniz başlıyor
Türkiye'nin en işlek yollarından! Bir yerden sonra deniz başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 19:58:17. #.0.5#
SON DAKİKA: Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nden İlçe Genelinde Eş Zamanlı Çalışma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.