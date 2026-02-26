Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nden İlçe Genelinde Eş Zamanlı Çalışma

(BALIKESİR) – Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yağmur suyu hattı, menfez, parke taş tamiratı, asfalt yama ve kültür merkezlerinde tadilat ile yapım faaliyetlerini eş zamanlı olarak sürdürüyor.

Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Geriş Mahallesi'nde yağmur suyu hattı ve menfez imalatları devam ederken, farklı mahallelerde parke taş tamiratı ile asfalt yama çalışmaları gerçekleştirildi. Reha Yurdakul Kültür Merkezi'nde çatı ve asma tavan tadilatı tamamlanırken, Ahmet Akın Kültür Merkezi'nde konferans salonu yapımı sürüyor.

Yağmur suyu hattı ve menfez imalatı sürüyor

Çalışmalar kapsamında Geriş Mahallesi Hamdibey Caddesi'nde yağmur suyu hattı yapım çalışmaları sürerken, Geriş Mahallesi Bardakçılar Caddesi'nde menfez ve yağmur suyu hattı imalatları devam ediyor.

Parke taş tamiratı yapılıyor

Avunduk Mahallesi'nde meydan düzenlemesi ve altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollarda parke taş tamiratı yapılırken, Hacıahmet Mahallesi Değirmen Sokak ve Irmak Caddesi'nde de parke taş tamirat çalışmaları sürdürülüyor. Kocacami Mahallesi Meteoroloji Caddesi'nde ise parke taş tamiratı tamamlandı.

Asfalt yama çalışmaları gerçekleştirildi

Cumhuriyet Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi Caddesi, Bahçelievler Mahallesi ve Ali Çetinkaya Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı, Ören Mahallesi Bergaz Tepe Caddesi ile Öğretmenler Mahallesi İlhami Soysal Caddesi'nde asfalt yama çalışmaları gerçekleştirildi.

Kültür merkezlerinde tadilat ve yapım çalışmaları

Reha Yurdakul Kültür Merkezi'nde çatı ve asma tavan tadilatı tamamlanırken, Ahmet Akın Kültür Merkezi üst katında konferans salonu yapım çalışmaları ise devam ediyor.

"İhtiyaçlara kalıcı çözümler sağlamak için sahadayız"

Çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, ilçemizin dört bir yanında vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştıracak çalışmaları planlı ve programlı şekilde kesintisiz sürdürüyor. Yaptığımız çalışmalarla Burhaniye'mizin ihtiyaçlarına kalıcı çözümler sağlamak için sahadayız" dedi.