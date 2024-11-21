Burhaniye Belediyesi'nden 'Çöp Atma, Sokağına Sahip Çık' Projesi - Son Dakika
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Burhaniye Belediyesi'nden 'Çöp Atma, Sokağına Sahip Çık' Projesi

Burhaniye Belediyesi\'nden \'Çöp Atma, Sokağına Sahip Çık\' Projesi

Burhaniye Belediyesi, çevre temizliğine dikkat çekmek amacıyla 'Çöp atma, sokağına sahip çık' projesini başlatıyor. İlk etkinlik yarın saat 15.00'te gerçekleştirilecek.

21.11.2024 14:56  Güncelleme: 14:58
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(BALIKESİR) - Burhaniye Belediyesi, yarın saat 15.00'te Kocacami Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı ile Ali Çetinkaya Caddesi'nin kesişiminden başlayarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar uzanan güzergahta "Çöp atma, sokağına sahip çık" projesini başlatıyor.

Burhaniye Belediyesi Çevre, Trafik ve Sağlık Komisyonu'nun önerisiyle "Çöp atma, sokağına sahip çık" projesi hayata geçiriliyor. Proje, ilçede çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlanıyor. Projenin ilk etkinliği, yarın saat 15.00'te Kocacami Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı ile Ali Çetinkaya Caddesi'nin kesişiminden başlayacak ve Cumhuriyet Meydanı'na kadar uzanacak güzergahta çöp toplanmasıyla yapılacak.

Etkinlik sonunda Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenleyeceği basın açıklamasında, temiz bir çevrenin önemine dikkati çekerek, vatandaşları duyarlı olmaya davet edecek.

Belediye yetkililieri, tüm vatandaşları temiz bir Burhaniye için etkinliğe katılmaya davet etti. Yetkililer, kolluk kuvvetleri ve zabıta ekipleri tarafından gerekli denetimlerin devam edeceğini; yere çöp veya izmarit atan vatandaşlar hakkında ise ilgili mevzuat çerçevesinde uyarıya rağmen çöp kaldırılmaz ise cezai işlem uygulanacağını bildirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Burhaniye Belediyesi'nden 'Çöp Atma, Sokağına Sahip Çık' Projesi - Son Dakika

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