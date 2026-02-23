Burhaniye Belediyesi, Çok Yönlü Sağlık Hizmetlerini Sürdürüyor

(BALIKESİR) - Burhaniye Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, çok yönlü proje ve hizmet ağıyla vatandaşlara kapsamlı hizmet sunmaya devam ediyor.

Burhaniye Belediyesi, tedavi ve reçete hizmetleri, sağlık ocakları, evde bakım, diyetisyen, fizyoterapi, iş sağlığı ve güvenliği, laboratuvar hizmetlerinin yanı sıra cenaze ve mezarlık hizmetleri, taziye ziyaretleri, "Hoş Geldin Bebek" ve "Yalnız Değilsiniz" projeleriyle vatandaşlara birçok alanda kesintisiz destek sağlıyor.

Rakamlarla sağlık hizmetleri

Çalışamalar kapsamında 8 Eylül 2023 tarihinden itibaren hizmet vermeye başlayan Ferit Çakıroğlu Sağlık Merkezi bünyesinde yürütülen tedavi ve reçete hizmetleri ile 126 bin 295 vatandaşa ulaşıldı. Sağlık merkezine erişim sağlayamayan 12 bin 130 vatandaş ise evde bakım ve sağlık hizmetlerinden faydalandı. Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren sağlık ocaklarında ise 19 bin 193 vatandaşa sağlık hizmeti sunuldu.

Belediye bünyesinde gerçekleştirilen diyetisyen ve beslenme danışmanlığı hizmetleri kapsamında 5 bin 268 randevu oluşturulurken, çalışmalar sonucunda toplamda 6 bin 313 kilo kilo kaybı sağlandı.

"Hoş Geldin Bebek" projesi kapsamında 347 bebek ve annesine sağlık ve bakım hizmeti verildi. Taziye ve cenaze hizmetleri çerçevesinde 2 bin 194 vatandaşın defin işlemleri gerçekleştirilirken; 839 taziye ziyareti ve 282 "Yalnız Değilsiniz" ziyareti ile vatandaşların zor zamanlarında yanlarında olundu."

"Burhaniye için hizmetlerimizi kesintisiz sürdüreceğiz"

Sağlığın her alanda öncelikli olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Sağlık hizmetlerimizi hemşehrilerimiz için aralıksız sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızla hastalıkta da sağlıkta da her zaman el ele olmaya devam edeceğiz. Her alanda 'önce sağlık' anlayışıyla, Sağlık İşleri Müdürlüğümüzün özverili çalışmaları sayesinde daha sağlıklı bir Burhaniye için hizmetlerimizi kesintisiz sürdüreceğiz" dedi.