Burhaniye'de Yeşil Alan ve Parklarda Çalışmalar Sürüyor

(BALIKESİR)- Burhaniye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde park, yeşil alan ve çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında Burhaniye-Ören Yolu'nda çevre düzenlemeleri sürerken, Ören Meydanı'nda da bakım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Tulumbacılar Parkı'nda futbol kaleleri yenilenirken, ilçedeki oyun gruplarında bakım ve onarım çalışmaları yapıldı. Ekipler ayrıca Ören Seyir Terası'nda bitki ve çiçek düzenlemeleri faaliyetlerini sürdürürken, Ali Çetinkaya Caddesi ile Ören Seyir Terası'nda mevsimlik çiçek ekimlerini tamamladı.

VATANDAŞLARA "HASSASİYET" ÇAĞRISI

Çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte yeşil alanlarımız ve parklarımızda bakım ve onarım çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ekiplerimiz yaz-kış demeden büyük bir özveriyle sahada çalışmalarına titizlikle devam ediyor. Yeşil alanlarımızın ve parklarımızın temizliği konusunda tüm hemşehrilerimizden her zamanki gibi hassasiyet göstermelerini rica ediyorum" diye konuştu.

Yaz sezonu öncesinde kent estetiğini güçlendirmek ve vatandaşların daha temiz, düzenli ve güvenli alanlarda vakit geçirebilmesini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren ekipler, ilçe genelinde bakım ve onarım faaliyetlerine planlı şekilde devam ediyor.