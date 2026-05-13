Burhaniye'de Yeşil Alan ve Parklarda Çalışmalar Sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Burhaniye'de Yeşil Alan ve Parklarda Çalışmalar Sürüyor

13.05.2026 14:07  Güncelleme: 15:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burhaniye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, park ve yeşil alanlarda bakım ve onarım çalışmalarını sürdürerek, yaz sezonu öncesi kent estetiğini güçlendirmeyi hedefliyor. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, vatandaşlardan bu alanların temizliğine hassasiyet göstermelerini rica etti.

(BALIKESİR)- Burhaniye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde park, yeşil alan ve çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında Burhaniye-Ören Yolu'nda çevre düzenlemeleri sürerken, Ören Meydanı'nda da bakım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Tulumbacılar Parkı'nda futbol kaleleri yenilenirken, ilçedeki oyun gruplarında bakım ve onarım çalışmaları yapıldı. Ekipler ayrıca Ören Seyir Terası'nda bitki ve çiçek düzenlemeleri faaliyetlerini sürdürürken, Ali Çetinkaya Caddesi ile Ören Seyir Terası'nda mevsimlik çiçek ekimlerini tamamladı.

VATANDAŞLARA "HASSASİYET" ÇAĞRISI

Çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte yeşil alanlarımız ve parklarımızda bakım ve onarım çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ekiplerimiz yaz-kış demeden büyük bir özveriyle sahada çalışmalarına titizlikle devam ediyor. Yeşil alanlarımızın ve parklarımızın temizliği konusunda tüm hemşehrilerimizden her zamanki gibi hassasiyet göstermelerini rica ediyorum" diye konuştu.

Yaz sezonu öncesinde kent estetiğini güçlendirmek ve vatandaşların daha temiz, düzenli ve güvenli alanlarda vakit geçirebilmesini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren ekipler, ilçe genelinde bakım ve onarım faaliyetlerine planlı şekilde devam ediyor.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burhaniye'de Yeşil Alan ve Parklarda Çalışmalar Sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti
Menemen’de tır kazası: 2 ölü Menemen'de tır kazası: 2 ölü
Adıyaman’da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi Adıyaman'da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi
İran’da 4,6 büyüklüğünde deprem İran'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Selin vurduğu Samsun’un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi Selin vurduğu Samsun'un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi
İstanbul’daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı İstanbul'daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı

01:21
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
00:28
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
00:07
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti 79 yıllık fabrika kapanıyor
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti! 79 yıllık fabrika kapanıyor
23:55
İran’dan Netanyahu’nun gizli ziyarette bulunduğu BAE’ye tepki: Hesap vereceksiniz
İran'dan Netanyahu'nun gizli ziyarette bulunduğu BAE'ye tepki: Hesap vereceksiniz
23:42
’’100 milyon Euro’ya Fenerbahçe için marş yazar mısın’’ sorusuna Emir Can İğrek’ten bomba cevap
''100 milyon Euro'ya Fenerbahçe için marş yazar mısın?'' sorusuna Emir Can İğrek'ten bomba cevap
22:28
Pekin zirvesinde Tayvan krizi Trump’ın “silah“ açıklaması tepki çekti
Pekin zirvesinde Tayvan krizi! Trump'ın "silah" açıklaması tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 04:21:08. #.0.5#
SON DAKİKA: Burhaniye'de Yeşil Alan ve Parklarda Çalışmalar Sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.