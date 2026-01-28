Burhaniye Belediyesi'nden 200 Milyon TL'lik Yol ve Altyapı Yatırımı - Son Dakika
Burhaniye Belediyesi'nden 200 Milyon TL'lik Yol ve Altyapı Yatırımı

28.01.2026 17:09  Güncelleme: 19:38
Burhaniye Belediyesi, ilçe genelinde toplam 200 milyon TL'lik altyapı ve üstyapı çalışmalarına başlayacak. Çalışmalar, 120 bin metrekare parke taş döşeme, yol yapım-bakım ve çeşitli inşaat işleri içeriyor. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, bu yatırımların Burhaniye'nin geleceği için önemli olduğunu vurguladı.

(BALIKESİR)- Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde yürütülecek altyapı, üstyapı, yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını kapsayan 200 milyon TL'lik yatırım, yapılan ihaleler doğrultusunda hayata geçirilecek.

İlçe genelinde yürütülen altyapı, üstyapı, yol yapım-bakım ve onarım çalışmalarını kapsayan 200 milyon TL'lik yatırım, Ocak 2026'nın ilk haftasında gerçekleştirilen ihaleler doğrultusunda hayata geçirilecek. İhale süreçleri doğrultusunda üstyapı düzenlemeleri çerçevesinde ilçe genelinde ortalama 120 bin metrekare parke taş döşeme ve onarım çalışması gerçekleştirilecek. Altyapı, üstyapı, yapı tadilatı ve malzeme temini başlıklarında çok sayıda çalışma eş zamanlı olarak yürütülüyor. Yol kenarları ve altyapı düzenlemeleri için toplamda 10 bin metre beton bordür ile 15 bin metre beton oluk döşeme çalışması yapılacak. 4 bin 200 metrekare kapalı alana sahip Ahmet Akın Kültür Merkezi'nin üst katında sivil toplum kuruluşlarına yönelik alanlar ile 400 kişilik konferans salonu yapımı da yer alıyor.

Altyapı yatırımları kapsamında ise 2 bin 650 metre HDPE koruge boru döşenmesi, 4 bin metreküp kırmataş temini ile yağmur suyu hattı imalatları gerçekleştirilecek. Ayrıca, toplam 400 metre uzunluğunda yağmur suyu kanalı imalatı (betonarme açık, betonarme kapalı ve V tipi açık kanal) ile birlikte 1 adet yağmur suyu için pis su havuzu yapımı da yer alıyor. Malzeme temini çalışmalarında ise 17 bin ton malzeme (0–25 mm malzeme ve taş tozu) ile bin 500 ton roadmix asfalt yama malzemesi alımı gerçekleştiriliyor.

"Şeffaf ve kalıcı hizmet üretmeye devam edeceğiz"

Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü çalışmaları için ihale süreçleri tamamlanarak hayata geçireceğimiz yatırımlarımızla Burhaniye'mizin altyapı ve üstyapısını, doğalgaz döşemesi dolayısıyla bozulan yollarımızı daha güçlü, daha modern ve daha dayanıklı hale getiriyoruz. 200 milyon TL'lik bu kapsamlı yatırım, sadece bugünün değil, geleceğin Burhaniye'sine yapılan önemli bir yatırımdır. İlçemizin her noktasında planlı, şeffaf ve kalıcı hizmet üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

