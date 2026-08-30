Burhaniye’de Büyük Zafer’in 104’üncü yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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Burhaniye’de Büyük Zafer’in 104’üncü yıl dönümü kutlandı

Burhaniye’de Büyük Zafer’in 104’üncü yıl dönümü kutlandı
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Burhaniye'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı. Programa protokol, gaziler ve vatandaşlar katıldı; şiirler, halk oyunları, türküler ve marşlar seslendirildi.

(BALIKESİR) - Burhaniye'de Büyük Zafer'in 104'üncü yıl dönümü, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı. İlçe protokolü ve vatandaşların katıldığı programda şiirler, halk oyunları, türküler ve marşlar seslendirilirken, kutlamalar tören geçişiyle sona erdi.

Burhaniye'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla ilk olarak Kaymakamlık Makamı'nda gerçekleştirilen tebrikat töreninin ardından Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk töreni ve kutlama programı gerçekleştirildi.

Programa Burhaniye Kaymakamı Cumali Atilla, Burhaniye İlçe Garnizon Komutanı Topçu Yarbay Mert Altuğ, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Burhaniye Cumhuriyet Başsavcısı Semih Demirkan, BUBFA Dekanı Prof. Dr. Oğuzhan İlban, Burhaniye İlçe Emniyet Müdürü Faik Karabaş, Burhaniye Sahil Güvenlik TCSG-6 Bot Komutanı, Ast. Kıd. Üstçavuş Ozan Çatık, Burhaniye Belediye Başkan Yardımcıları Ayten Tuna, Tarık Erdil ve Tamer Midilli, B.B.B. Burhaniye Koordinatörü Murat Yazgan, Burhaniye Belediye Meclis Üyeleri, siyasi partilerin ilçe başkanları ve temsilcileri, STK temsilcileri ile ilçe protokolü, gaziler, muhtarlar ve her yaştan vatandaş katılım sağladı.

Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması, bayrağın göndere çekilmesinin ardından ilçe protokolü tarafından halk ile bayramlaşıldı.

İlçe Garnizon Komutanı Yarbay Mert Altuğ tarafından yapılan günün anlam ve önemine ilişkin konuşmanın ardından şiirler, halk oyunları gösterileri, türküler ve marşlar söylenmesi ile bando gösteriyle program devam etti.

Zafer Bayramı coşkusunun yaşandığı tören, tören geçişi ile sona erdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Burhaniye’de Büyük Zafer’in 104’üncü yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

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