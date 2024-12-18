Burhaniye'de Halk Market Projesi Hayata Geçiyor - Son Dakika
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Burhaniye'de Halk Market Projesi Hayata Geçiyor

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, seçim vaatleri arasında yer alan Halk Market projesinin çalışmalarını inceledi. Proje ile vatandaşların sağlıklı ve uygun fiyatlarla gıda ürünlerine ulaşması hedefleniyor.

18.12.2024 09:53  Güncelleme: 11:51
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(BALIKESİR)- Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, seçim vaatlerinden biri olan "Halk Market" projesi kapsamında devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Deveciler, "Vatandaşlarımızı sağlıklı ve güvenli gıdayla buluşturup, alışverişlerinde bir nebze nefes aldıracağız" dedi.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, seçim vaatlerinden biri olan "Halk Market" projesini hayata geçiriyor. Başkan Deveciler, Burhaniye 8 Eylül Stadı çevresindeki belediyeye ait dükkanların bulunduğu alanda hizmete açılacak Halk Market'in çalışmalarını, Belediye Meclis Üyesi Osman Akkoç, Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Şakir Akova, Emlak ve İstimlak Müdürü Aynur Çakmak ve Halk Market Sorumlusu Şerafettin Şen ile birlikte inceledi.

Toplam 210 metrekare alana sahip Halk Market'in 180 metrekarelik satış alanında kasap, şarküteri, bakliyat, zeytin, hijyen ürünleri ve unlu mamuller gibi birçok ürün piyasa koşullarına göre daha uygun fiyatlarla vatandaşlara sunulacak.

"Vatandaşlarımızı sağlıklı ve güvenli gıdayla buluşturacağız"

Halk Market projesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Ali Kemal Deveciler, "Çalışanından emeklisine, gencinden yaşlısına herkesin hayat mücadelesi verdiği, ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiğimizi biliyoruz. Bu nedenle hemşehrilerimizin sağlıklı ve güvenilir gıdaya daha kolay ulaşabilmesi için Halk Market'i faaliyete geçiriyoruz. Vatandaşlarımızı sağlıklı ve güvenli gıdayla buluşturup, alışverişlerinde bir nebze nefes aldıracağız" dedi.

Kaynak: ANKA

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