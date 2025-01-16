Burhaniye\'de Jandarmadan Dolandırıcılık Bilgilendirmesi

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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, kırsal mahallelerinde yaşayan vatandaşları ziyaret ederek dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendiriyor.

Burhaniye Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçenin kırsal mahallerinde yalnız yaşayan yaşlı vatandaşları evlerinde, tarlalarında ve bahçelerinde ziyaret eden ekipler, onlardan gelen istek ve taleplerini dinliyor.

Jandarma ekipleri ziyaret ettikleri yalnız yaşayan yaşlıları, telefon, internet ve mobil bankacılık dolandırıcılığı konusunda bilgilendiriyor.