Burhaniye'de Kadına Yönelik Şiddete Dikkat Çeken Etkinlikler Düzenlendi

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(BALIKESİR) - Burhaniye Kent Konseyi ve Kadın Meclisi tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'ne özel etkinlikler düzenlendi.

Burhaniye'nin Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Kadın Ormanı'nda Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla "Öldürülen Kadınları Anma" programı gerçekleşti. Programa Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Ayten Tuna, Burhaniye Kent Konseyi Başkanı Hasan Metin, Burhaniye Belediye Meclis Üyesi Esra Ersoy ve Körfez Bağımsız Kadın Dayanışması katılım sağladı.

Programın ardından saat 16.30'da Hüsnü Pazarbaşı Kültür Merkezi'nde "Kadın Hareketi" adlı afiş sergisinin açılışı yapıldı.

Kadına yönelik şiddete dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinliklere ilişkin Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Ayten Tuna, "Kadına yönelik her türlü şiddetin karşısında durmaya devam edeceğiz. Bu özel günde hep birlikte farkındalık yaratmanın gururunu yaşıyoruz. Birbirinden özel eserlerin bulunduğu sergiye tüm ziyaretçileri bekliyoruz" diye konuştu.

Sergi, 29 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak.