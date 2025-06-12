Burhaniye'de Öğrenciler 362 kg Atık Pil Topladı

(BALIKESİR)- Burhaniye Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu öğrencileri, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü öncülüğünde 362 kg atık pil toplayarak farkındalık yarattı.

Burhaniye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri öncülüğünde, ilçedeki okullardan toplanılan 446 kg pil geri dönüştürülmek üzere TAP'a (Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği'ne) gönderildi. Burhaniye Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu öğrencileri 362 kg atık pil toplayarak farkındalık yarattı.

"Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak hepimizin görevi"

Burhaniyeli öğrencilerin çevreye duyarlı yaklaşımlarından gurur duyduğunu ifade eden Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Burhaniye Belediyesi olarak atık ve geri dönüşüm konusunda duyarlı bir belediyeyiz. Her yıl düzenli olarak vatandaşlarımızla ortak hareket edip atık pillerin geri dönüşümlerini sağlıyoruz. Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak hepimizin görevi. Bunun için gerekli tüm çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Konuya duyarlı olan tüm çocuklarımıza, ailelerine ve öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Atık pillerin geri dönüşümüne katkı sağlayan okullar, şöyle sıralandı:

Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu, Faruk Kızıklı İlköğretim Okulu, Özel Arman Kids Anaokulu, Kızıklı İlköğretim Okulu, Börezli İlköğretim Okulu, Sekiz Eylül İlköğretim Okulu, Bahçelievler İlköğretim Okulu, Celal Toraman Anadolu Lisesi, Özel Mercan Adası Anaokulu.