Burhaniye'de Park ve Yeşil Alanlarda Bahar Temizliği

(BALIKESİR) - Burhaniye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, baharın gelmesiyle ilçe genelindeki park ve yeşil alanlarda bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Burhaniye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Memiş Mahallesi Kuvayı Milliye Bulvarı'nda bulunan kavşakta peyzaj düzenleme çalışması yapılırken; aynı bulvar üzerindeki parkta çocuk oyun gruplarının bakım ve onarım işlemleri gerçekleştirildi. Ören Mahallesi Sur Caddesi'nde bulunan yeşil alanlarda temizlik, Kızıklı Mahallesi'ndeki parkta ise yabani ot temizliği çalışmaları yürütüldü.

Bahçelievler Mahallesi 2799. Cadde'de bulunan park ile Hacıahmet Mahallesi Necdet Tosun Parkı'nda yaşanan boru arızaları ekipler tarafından giderildi. Söz konusu alanlarda, çim ekimi ve yeşil alan temizliği de yapıldı. Cumhuriyet Mahallesi Melih Pabuçcuoğlu Parkı ile Bahçelievler Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Parkı'nda da yeşil alan temizlik işlemleri tamamlandı.

Öte yandan Kocacami Mahallesi'nde Burhaniye-Kızıklı yolu üzerinde yapımı tamamlanan yeni parkın çevre düzenleme çalışmaları sürüyor. Ören Meydanı ve çevresinde bulunan park ve yeşil alanlarda bakım çalışmaları devam ederken, Pelitköy Mahallesi Ahşaplı Parkı ve çevresinde de temizlik çalışmaları gerçekleştirildi.

"Vatandaşlarımızın keyifle vakit geçirebileceği alanları korumaya ve güzelleştirmeye devam edeceğiz"

Çalışmalarla ilgili konuşan Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Baharın gelmesiyle birlikte parklarımızda ve yeşil alanlarımızda bakım ve temizlik çalışmalarımız sürüyor. Ekiplerimiz ilçemizin farklı mahallelerinde parklarımızı ve yeşil alanlarımızı daha temiz ve düzenli hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımızın keyifle vakit geçirebileceği alanları korumaya ve güzelleştirmeye devam edeceğiz" dedi.