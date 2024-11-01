Burhaniye'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

Güncel

Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki silahlı kavgada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kızıklı Mahallesi'nde daha önceden husumetli Hakan Çakıroğlu (30) ile H.B. (35) ve Emrah B. (34) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle, Hüseyin B. ve E.B. ile Çakıroğlu'nun karşılıklı ateş açması sonucu Çakıroğlu ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Çakıroğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Silahlı kavgada Hüseyin B. sağ kolundan, Emrah B. ise sol elinden yaralandı.

Olayın ardından kavganın yaşandığı evin önüne gelen Çakıroğlu'nun yakını H.M.Ç, şüphelilerden Hüseyin B'nin evine ateş açtı. Olaya karışan 3 şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Jandarma nezaretinde Edremit Devlet Hastanesine getirilerek tedavileri tamamlanan Hüseyin B, Emrah B, ve H.M.Ç, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olayda kullanılan ruhsatsız 2 tabanca, 2 av tüfeği ve tüfeklere ait 2 adet şarjör, 9 tabanca fişeği ile 18 dolu av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Çakıroğlu'nun cenazesi otopsi için Balıkesir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.