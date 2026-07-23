Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nden Yoğun Mesai

(BALIKESİR) - Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde yol, parke taşı, yağmur suyu hattı ve mazgal çalışmalarını sürdürüyor.

Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin faaliyetleri kapsamında Pelitköy Mahallesi 28288 ve 28064 sokaklarda parke taş yapım çalışmaları devam ederken, Öğretmenler Mahallesi Aydınlar Caddesi'nde yağmur suyu hattı ve parke taşı imalatı gerçekleştiriliyor. Pelitköy Mahallesi 28163 Sokak, Zeytin Caddesi ve Kuvayı Milliye Caddesi'nde ise parke taş çalışmaları devam ediyor.

İskele Mahallesi 16006 Sokak'ta parke taş döşeme çalışmaları yürütülürken, Öğretmenler Mahallesi Hakkı Armutçu Caddesi, Mahkeme Mahallesi Huzurevi Caddesi ve Bahçelievler Mahallesi 2760 Sokak'ta parke taş tamiratı gerçekleştiriliyor. Ayrıca Öğretmenler Mahallesi 1014 ve 1101 Sokak'ta mazgal çalışmaları tamamlandı. Cumhuriyet Mahallesi'nde sathi kaplama yolların düzenlenmesi ile İskele Mahallesi 16007, 16008 ve 16009 sokaklarda yol söküm çalışmaları devam ediyor.

"ÇALIŞMALARIMIZI TİTİZLİKLE SAHADA TAKİP EDİYORUZ"

Çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Burhaniye'mizin her mahallesinde vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak yatırımları kararlılıkla sürdürüyoruz. Bir yandan yollarımızı yenilerken diğer yandan altyapı eksikliklerini gideriyor, sosyal alanlarımızın bakım ve onarımlarını gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimiz ilçemizin dört bir yanında yaz-kış demeden yoğun bir mesai harcıyor. Çalışmalarımızı titizlikle sahada takip ediyoruz" diye konuştu.