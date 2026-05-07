Burkina Faso'da 205 Dernek ve STK'nın Faaliyetleri Askıya Alındı

07.05.2026 21:27
Burkina Faso'da 205 dernek ve STK'nın faaliyetleri, yönetim organlarını yenilemediği için askıya alındı.

Burkina Faso'da 205 dernek ve sivil toplum kuruluşunun (STK) faaliyetlerinin askıya alındığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 205 dernek ve STK'nın faaliyetlerinin, yönetim organlarını kendi tüzükleri ve yürürlükteki mevzuata uygun şekilde yenilememeleri nedeniyle askıya alındığı belirtildi.

Açıklamada, askıya alma süresi boyunca yalnızca derneklerin idari durumlarını yasallaştırmaya yönelik işlemlere izin verileceği ifade edildi.

Bakanlık açıklamasında, faaliyetlere yeniden başlanabilmesi için gerekli yenileme belgelerinin yetkili makamlara sunulması gerektiği bildirildi.

Söz konusu dernek ve STK'ların tamamı Burkina Faso merkezli kuruluşlardan oluşuyor.

Ülkede yabancı bağış alan bazı sivil toplum kuruluşları ve yardım kuruluşları, sık sık casusluk yapmakla ya da orduyla çatışan silahlı gruplarla bağlantılı olmakla suçlanıyor.

Kaynak: AA

