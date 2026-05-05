Burkina Faso\'da Kadınlara Meslek Eğitimi

05.05.2026 23:09
İHH, Burkina Faso'da kadınlar için meslek edindirme ve sağlık projeleri yürütüyor.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi Kadın Kolları, Burkina Faso'nun Ouahigouya bölgesinde meslek edindirme, sağlık ve gelir temini projelerini kapsayan kalkınma çalışması yürütüyor.

Vakıftan yapılan açıklamada, vakıf tarafından bölgede açılan meslek edindirme kursu sayesinde eğitim imkanına erişimde zorluk yaşayan kadınların meslek öğrenerek geçimlerini sağlamalarına katkı sunulmasının amaçlandığı kaydedildi.

Geçen yıl hayatını kaybeden vakıf gönüllüsü Aynur Tuş'un anısını yaşatmak amacıyla açılan kurstan yılda 200 kişinin faydalanmasının hedeflendiği bildirildi.

İHH'nin gelir temini projeleri kapsamında yetim ve ihtiyaç sahibi ailelere yönelik desteklerin sürdüğünün aktarıldığı açıklamada, bu çerçevede tarım, hayvancılık, taşımacılık, market işletmeciliği, balıkçılık ile dikiş ve dokuma gibi alanlarda ailelere geçim imkanı sağlandığı belirtildi.

Toplam 600 kişinin geçimine katkı sunulmasının amaçlandığı projede Burkina Faso'da 25 aileye dikiş makinesi, 5 aileye nakış makinesi, 10 aileye dokuma tezgahı, 10 aileye tarım aletleri, 10 aileye su nakliye aracı ve 50 aileye keçi desteği sağlanacağı kaydedildi.

Açıklamada, sağlık hizmetlerine erişimin sınırlı olduğu bölgede, doğum, sıtma tedavisi, acil müdahale ve aşılama gibi temel hizmetleri sunabilecek bir sağlık ocağı projesinin hayata geçirildiği vurgulandı.

Tenkodogo kentine bağlı Zekke köyünde açılacak sağlık ocağının yaklaşık 3 bin kişiye hizmet vermesinin planlandığı belirtilen açıklamada, sağlık ocağının yakınında açılan derin su kuyusuyla da aynı sayıda kişinin günlük kullanım ve tarımsal sulama amaçlı su ihtiyacının karşılanacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
