Burkina Faso'da Kurban Denetimi

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) vekaletle kurban kesim organizasyonu yaptığı ülkeler arasında yer alan Burkina Faso'da çalışmalar, gönüllü veteriner hekimler eşliğinde sürdürülüyor.

Vakfın Türkiye'yle birlikte 81 ülkedeki organizasyona katılan 25 gönüllü veteriner kurbanların sağlık durumunu kesim öncesinde ve sonrasında denetliyor.

Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'da kurban organizasyonuna katılan gönüllü veteriner hekim Mahmut Babur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurbanlıkların sağlık durumunu sahada gezerek titizlikle kontrol ettiklerini söyledi.

Babur, bağışçıların kurbanların hangi şartlarda kesildiğini ve sağlık durumunu merak ettiğini belirterek "Bu nedenle Türkiye Diyanet Vakfının organizasyonuna katıldık. Kurban Bayramı'ndan 10 gün önce Burkina Faso'ya geldik. Burada kurbanlıkların seçimi, yaş tayini ve hastalık kontrollerini yaptık. Seçtiğimiz hayvanları kulak küpeleme sistemiyle işaretledik ve sadece bu hayvanlar kesime alındı." diye konuştu.

Kesimden sonra karkas ve iç organ muayeneleri yaptıklarını anlatan Babur, "Hastalık tespit ettiğimiz organları imha ettik. Faydalı olduğumuza ve önümüzdeki yıl daha fazla gönüllü veteriner hekimle daha çok yere ulaşabileceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.