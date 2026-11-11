Burnham, Gazze yardımı kısıtlamaları için İsrail'e baskıyı Parlamentoda sürdürecek

İngiltere Başbakanı Andy Burnham, Gazze'ye yardımların girişi ve yardımlardaki kısıtlamaların kaldırılması için İsrail'e baskıyı sürdüreceklerini söyledi.

Burnham, İngiltere Parlamentosu'nda haftalık olarak düzenlenen Başbakana Sorular oturumunda Avam Kamarası üyelerinin sorularını yanıtladı.

Oturumda iktidardaki İşçi Partisi'nin eski lideri Jeremy Corbyn, Gazze'deki duruma ilişkin, "Yiyecek ve ilaç isteyen insanların yeterli yardım olmadığı için öldüğü, şimdi de korkunç bir selin vurduğu Gazze'de yaşananlar tüm dünyayı dehşete düşürmüş ve tiksindirmiş durumda." dedi.

Corbyn, "(Başbakan) Gazze'ye yardım ulaşmasını sağlayacak mı? İsrail bu yardımı ulaştırmazsa, Britanya'nın diğer ülkelerle birlikte yüz bin kişinin zaten öldüğü Gazze'ye yardımları doğrudan ulaşmasını sağlayacak mı?" diye sordu.

Burnham, İngiltere'nin silah satışları ve istihbarat paylaşımı yoluyla İsrail'in Gazze'deki soykırımına yardım ettiği iddialarını araştırmak üzere başlatılan inceleme girişimine destek verip vermeyeceğini de soran Corbyn'e yanıt olarak, "Gazze'deki durumun üzücü olduğu konusunda haklısınız." ifadelerini kullandı.

Hükümetin attığı adımlardan söz eden Burnham, şunları söyledi:

"İsrail hükümetine, Gazze'ye gerekli yardımların girmesine izin vermesi ve yardımlar üzerindeki kısıtlamaları kaldırması yönünde baskı için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. İki devletli çözüm hedefini korumak için bu kapsamda özellikle Batı Şeria'daki (İsrail) yerleşim yerleriyle ilgili yaptırım kararları da aldık. İsrail genel seçimleri sonrası başlayan görüşmelerin sonuçlarını bekliyoruz. Çizdiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz."