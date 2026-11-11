Burnham, Gazze yardımı kısıtlamaları için İsrail'e baskıyı Parlamentoda sürdürecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Burnham, Gazze yardımı kısıtlamaları için İsrail'e baskıyı Parlamentoda sürdürecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

İngiltere Başbakanı Andy Burnham, Gazze'ye yardımların girişi ve kısıtlamaların kaldırılması için İsrail'e baskıyı sürdüreceklerini söyledi. Burnham, Parlamento'da Corbyn'in sorusuna yanıt verirken Batı Şeria'daki yerleşim yerlerine ilişkin yaptırım kararlarını hatırlattı.

İngiltere Başbakanı Andy Burnham, Gazze'ye yardımların girişi ve yardımlardaki kısıtlamaların kaldırılması için İsrail'e baskıyı sürdüreceklerini söyledi.

Burnham, İngiltere Parlamentosu'nda haftalık olarak düzenlenen Başbakana Sorular oturumunda Avam Kamarası üyelerinin sorularını yanıtladı.

Oturumda iktidardaki İşçi Partisi'nin eski lideri Jeremy Corbyn, Gazze'deki duruma ilişkin, "Yiyecek ve ilaç isteyen insanların yeterli yardım olmadığı için öldüğü, şimdi de korkunç bir selin vurduğu Gazze'de yaşananlar tüm dünyayı dehşete düşürmüş ve tiksindirmiş durumda." dedi.

Corbyn, "(Başbakan) Gazze'ye yardım ulaşmasını sağlayacak mı? İsrail bu yardımı ulaştırmazsa, Britanya'nın diğer ülkelerle birlikte yüz bin kişinin zaten öldüğü Gazze'ye yardımları doğrudan ulaşmasını sağlayacak mı?" diye sordu.

Burnham, İngiltere'nin silah satışları ve istihbarat paylaşımı yoluyla İsrail'in Gazze'deki soykırımına yardım ettiği iddialarını araştırmak üzere başlatılan inceleme girişimine destek verip vermeyeceğini de soran Corbyn'e yanıt olarak, "Gazze'deki durumun üzücü olduğu konusunda haklısınız." ifadelerini kullandı.

Hükümetin attığı adımlardan söz eden Burnham, şunları söyledi:

"İsrail hükümetine, Gazze'ye gerekli yardımların girmesine izin vermesi ve yardımlar üzerindeki kısıtlamaları kaldırması yönünde baskı için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. İki devletli çözüm hedefini korumak için bu kapsamda özellikle Batı Şeria'daki (İsrail) yerleşim yerleriyle ilgili yaptırım kararları da aldık. İsrail genel seçimleri sonrası başlayan görüşmelerin sonuçlarını bekliyoruz. Çizdiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA
Batı ŞeriaParlamentoİngiltereOrta DoğuPolitikaİsrailGüncelGazzeDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3’ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti’ye geçebilir 3'ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti'ye geçebilir
Üç kamu bankası tek çatı altında birleşiyor Yeni isimle hizmet verecekler Üç kamu bankası tek çatı altında birleşiyor! Yeni isimle hizmet verecekler
Netanyahu ile iş tutan lidere unutamayacağı bir ders verildi Netanyahu ile iş tutan lidere unutamayacağı bir ders verildi
Kadrodan çıkarıldı A Milli Takım’da sakatlık depremi Kadrodan çıkarıldı! A Milli Takım'da sakatlık depremi
Savcı Sayan’dan Kavcıoğlu’nun kararı sonrası olay sözler: Bu bir istifa değil, görevden alınmadır Savcı Sayan'dan Kavcıoğlu'nun kararı sonrası olay sözler: Bu bir istifa değil, görevden alınmadır
İstanbul’un köklü şirketi zorda 3 ay süre verildi İstanbul'un köklü şirketi zorda! 3 ay süre verildi
16:35
Tümer Metin’den İrfan Can Kahveci’ye olay sözler: G**ü yemedi
Tümer Metin'den İrfan Can Kahveci'ye olay sözler: G**ü yemedi
16:16
Görüntü Türkiye’den Önünü kestikleri sürücüye sopalarla saldırdılar
Görüntü Türkiye'den! Önünü kestikleri sürücüye sopalarla saldırdılar
16:02
Bakan Fidan’ın “Beni hatırladınız mı“ diyen genç kıza cevabı bomba
Bakan Fidan'ın "Beni hatırladınız mı?" diyen genç kıza cevabı bomba
15:52
Devletin en kritik kurumu DDK’nın eski başkanı Yunus Arıncı’yla ilgili rüşvet iddiası Aldığı paraya bakın
Devletin en kritik kurumu DDK'nın eski başkanı Yunus Arıncı'yla ilgili rüşvet iddiası! Aldığı paraya bakın
15:31
İki çay içti, ödediği hesaba bakın Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı
İki çay içti, ödediği hesaba bakın! Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı
14:40
Savcı Sayan’dan Kavcıoğlu’nun kararı sonrası olay sözler: Bu bir istifa değil, görevden alınmadır
Savcı Sayan'dan Kavcıoğlu'nun kararı sonrası olay sözler: Bu bir istifa değil, görevden alınmadır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 16:52:59. #7.13#
SON DAKİKA: Burnham, Gazze yardımı kısıtlamaları için İsrail'e baskıyı Parlamentoda sürdürecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android