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Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan Karabük Valisi Mustafa Yavuz'u ziyaret etti - Son Dakika
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Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan Karabük Valisi Mustafa Yavuz'u ziyaret etti

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Karabük Valisi Mustafa Yavuz'u ziyaret etti. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yavuz, Genel Başkan Yazgan ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Ziyarette sendikanın yürüttüğü faaliyetler hakkında Yazgan'dan bilgi alan Yavuz, kendilerine çalışmalarında başarılar diledi. Yazgan ise kabullerinden ve misafirperverliklerinden dolayı Yavuz'a teşekkür etti.

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan Karabük Valisi Mustafa Yavuz\'u ziyaret etti
14.12.2023 - 11:49,  Güncelleme: 11:50
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Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Karabük Valisi Mustafa Yavuz'a ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yavuz, Genel Başkan Yazgan ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Ziyarette sendikanın yürüttüğü faaliyetler hakkında Yazgan'dan bilgi alan Yavuz, kendilerine çalışmalarında başarılar diledi.

Yazgan ise kabullerinden ve misafirperverliklerinden dolayı Yavuz'a teşekkür etti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan Karabük Valisi Mustafa Yavuz'u ziyaret etti - Son Dakika
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