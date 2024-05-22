Büro Memur-Sen, Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ne karşı dava açtı - Son Dakika
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Büro Memur-Sen, Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ne karşı dava açtı

Büro Memur-Sen, Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi\'ne karşı dava açtı

Memur-Sen'e bağlı Büro Memur-Sen, Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'nde yer alan fazla çalışma ücreti ve personele servis hizmeti maddelerinin iptali için dava açtı. Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, sendikanın pakete yönelik itirazlarını dile getirerek, kazanımların gasbedilebileceği endişesini taşıdıklarını belirtti.

22.05.2024 11:39
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Memur-Sen'e bağlı Büro Memur-Sen, "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi"nde yer alan fazla çalışma ücreti ve personele servis hizmeti maddelerinin iptali için dava açtı.

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, yaptığı yazılı açıklamada, sendika olarak "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi"ni önemsediklerini ve uygulanmasını istediklerini vurguladı.

Pakete yönelik itirazlarının gecesini gündüzüne katarak görevini ifa eden kamu görevlilerinin kazanımlarının mali yük görülerek tasarruf paketi kapsamına alınması olduğunu vurgulayan Yazgan, şunları kaydetti:

"Kazanımların gasbedilebileceği düşüncesine hizmet eden bu bakış açısı, kamu görevlilerini tedirgin ediyor. Bu sebeple uygulanacak olan tasarruf paketinin bazı maddelerine şerhimizi koyuyoruz. Toplu sözleşme masasında kazanıma dönüşen ancak 'Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'nde yer alan fazla çalışma ücreti ve personele servis hizmeti maddelerinin iptali için sendikamız dava açtı."

Kaynak: AA

Yusuf Yazgan, Sendika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büro Memur-Sen, Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ne karşı dava açtı - Son Dakika

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