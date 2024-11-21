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Burs İçin Kermes Açıldı

Burs İçin Kermes Açıldı

Çubuk Eğitim Gönüllüleri Derneği, üniversite öğrencilerine burs sağlamak amacıyla kermes düzenledi.

21.11.2024 19:19
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Çubuk Eğitim Gönüllüleri Derneğince geliriyle üniversite öğrencilerine burs vermek amacıyla kermes açıldı.

Açılışa, Kaymakam Vehbi Bakır, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Çubuk Dernekler Federasyonu (ÇUDEF) Başkanı Fuat Tuyan, Çubuk Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Celalettin Rumi Türkoğlu, Çubuk Eğitim Gönüllüleri Derneği Başkanı Hatice Erkan, CHP İlçe Başkanı Alaaddin Cinalioğlu ve davetliler katıldı.

Kermeste hamur açıp sac üzerinde gözleme pişiren Kaymakam Bakır, eğitime destek verenlerle bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Bakır, şunları söyledi:

"Bir iddia ortaya koyup bu iddiasının arkasında emeklerini ve gayretlerini vatandaşlarımızla paylaşan dernek üyelerini tebrik ediyorum. Aslında öğrencilerimize sahip olma hedefiyle ilgili yapmış oldukları çalışmaların kendisi de çok değerlidir. Çünkü insanları bir araya getirmek, aynı hedef için bir arada olup emeklerimizi birleştirmek başka yapacağımız işler için de bize bir pratik kazandırıyor. Bunu başardıkları için kendilerine teşekkür ediyorum.'"

Belediye Başkanı Demirbaş ise Çubuk'un dayanışmanın, birlikteliğin sembolü ilçelerden biri olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Burada annelerimiz, ninelerimiz, kardeşlerimiz, tamamen kendi el ürünlerini satarak öğrencilere burs veriyorlar. Bu derneğin tamamı kadınlardan oluşuyor. Yine Çubuk halkı bu kermese sahip çıktı. Çubuk Dernekler Federasyonumuz, diğer vatandaşlarımız sağ olsunlar, buradalar. Öğrencilerimiz de burada. Sağ olsunlar kadınlarımız emekleriyle bir nebze olsun gençlerimize destek olmak için fedakarlık gösteriyorlar."

Kermese katılan ve destek veren herkese teşekkür eden Hatice Erkan, kermeslerinin 4 gün süreceğini kaydetti.

Kermese, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğrencileri de çeşitli ürünlerle destek verdi.

Kaynak: AA

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