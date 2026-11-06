Bursa-Ankara kara yolunda otomobil ile servis minibüsü çarpıştı, 9 kişi yaralandı

Bursa-Ankara kara yolunda otomobil ile servis minibüsü çarpıştı, 9 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Bursa-Ankara kara yolunun Oylat Kavşağı'nda otomobil ile servis minibüsü çarpıştı, 9 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerince civardaki hastanelere kaldırıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobil ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.
Şahin Ökten yönetimindeki 16 CCD 657 plakalı otomobil ile Halil Ay idaresindeki 43 ADL 149 plakalı servis minibüsü, Bursa- Ankara kara yolunun Oylat Kavşağı'nda çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, iki araçtaki toplam 9 kişi yaralandı.
Yaralılar, civardaki hastanelere sevk edildi.
Kaynak: AA
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