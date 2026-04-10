Bursa Belediye Başkanı Bozbey, Rüşvet ve Usulsüzlük İddialarını Reddetti

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in savcılık ifadesi ortaya çıktı. Bozbey, "Usulsüzlük yapmadım. Ben hiç kimseden de bir rüşvet almadım. Bu iddiaları kendime zül kabul ediyorum ve iddiaların hepsini reddediyorum" dedi. Soruşturmada Bozbey ile birlikte eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu 35 kişi tutuklanırken, 24 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı, 4 kişi hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

Bozbey, 1988 ve 1996 yılında kurduğu iki şirketteki hisselerini, 1999'da Nilüfer Belediye Başkanı seçildikten sonra aile bireylerine devrettiğini belirterek, suçlamaları reddetti ve etkin pişmanlıktan yararlanmak istemediğini söyledi. Turgay Erdem'e imza yetkisi verildiği iddialarını reddeden Bozbey, "Etkin pişmanlıktan yararlanmak istemiyorum. 2014-2019 yılları arasında Erdem'e koordinatör başkan yardımcılığı görevini vermemdeki amaç, belediyedeki işleri hızlandırmaktı. Ben kesinlikle tek imza yetkisi vermedim" ifadelerini kullandı.

Eski Bursaspor Başkanı Emin Adanur'un iddialarına ilişkin de Bozbey, "2024'te belediye başkanı seçildikten sonra benden usulsüz talepleri oldu. Ben karşılamayınca husumet besledi ve iftira niteliğinde beyanlar verdi. Ben kendisinden kesinlikle bir daire istemedim" dedi. Rüşvet verdiği iddia edilen inşaat firması yetkilisi M. Z. A. ile 40 yıllık arkadaşlığı olduğunu söyleyen Bozbey, herhangi bir usulsüzlük veya rüşvet almadığını vurguladı.

Dayısının oğlu M. D.'nin gayrimenkul firmasıyla bağlantısı olmadığını belirten Bozbey, tapu geçişleriyle alakasının bulunmadığını ifade etti. Eşi Seden Bozbey'in yetkili müdür olduğu özel okul hakkındaki sorulara da yanıt veren Bozbey, para hareketlerinin inşaat ve SGK ödemeleri için olduğunu açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında adı geçen şirketin Bursa'dan ihale aldığı iddialarını reddeden Bozbey, ihalenin EKAP sisteminden yapıldığını ve usulsüzlük olmadığını söyledi.

Bozbey, "Ben kesinlikle çıkar amaçlı bir suç örgütü kurmadım. Usulsüzlük yapmadım. Ben hiç kimseden de bir rüşvet almadım. Bu iddiaları kendime zül kabul ediyorum ve iddiaların hepsini reddediyorum. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" diyerek konuşmasını tamamladı.