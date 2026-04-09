AK Partili Şahin Biba Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Seçildi, CHP Oylamayı Boykot Etti

Tutuklanan Mustafa Bozbey'in görevden alınması sonrası Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde düzenlenen oylamada AK Partili Şahin Biba, başkanvekili seçildi. CHP oylamaya katılmazken, Biba üçüncü turda 61 oy alarak seçimi kazandı. Mecliste AK Parti'nin 50, MHP'nin 8, BBP'nin 1, CHP'nin 41, İYİ Parti'nin 3, Türkiye İttifakı Partisi'nin 1, Yeniden Refah Partisi'nin 1 ve 1 bağımsız üye bulunuyor.

İlk iki turda üye tam sayısının 3'te 2'si olan 71 oya ulaşılamadığı için üçüncü tura geçildi ve bu turda salt çoğunluk yeterli oldu. Seçim öncesi meclis koridorunda arbede çıktı, polis önlem aldı ve CHP yetkilileri müdahaleden şikayet etti. Tutuklu Mustafa Bozbey, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Bursa halkının bu durumu unutmayacağını belirterek, adaletin CHP'li bir üyenin başkanvekili olmasını gerektirdiğini ifade etti.