Bursa Belediyesi Kurban Bayramı'nda Sağlık Hizmetlerini Süreklilikle Sunuyor - Son Dakika
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Bursa Belediyesi Kurban Bayramı'nda Sağlık Hizmetlerini Süreklilikle Sunuyor

08.06.2025 14:22  Güncelleme: 14:52
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, yaşlı, engelli ve yatağa bağımlı vatandaşların sağlık hizmetlerine Kurban Bayramı'nda da kesintisiz erişim sağlamaktadır. 30 mobil araç ve 27 ambulansla hizmet veren ekipler, evde bakım ve psikolojik destek hizmetlerini de sunuyor.

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, yaşlı, engelli ve yatağa bağımlı vatandaşların temel sağlık hizmetlerine erişimini Kurban Bayramı'nda da kesintisiz sağlıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, Kurban Bayramı boyunca vatandaşların sağlık ve bakım hizmetlerinden sorunsuz bir şekilde yararlanabilmesi için görevlerine devam ediyor. 17 ilçede yatağa bağımlı hastalara yönelik nakil hizmetlerini sürdüren ekipler, gelen talepleri değerlendirerek 30 mobil araç ve 27 ambulansla vatandaşa hizmet veriyor.

Evde bakım hizmetleri kapsamında hemşirelik, psikolog, ebelik, diyetisyen hizmetlerinin yanı sıra temizlik ve bakım destek hizmetleri de sunuluyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey; yaşlı, engelli ve yatağa bağımlı bireylerin bayramı huzur ve sağlık içinde geçirebilmeleri için tüm önlemleri aldıklarını söyledi. Sosyal belediyeciliğin her alanda hissedilmesi için çalışmaları sürdürdüklerini belirten Bozbey, "Bursalıların her şartta yanında olmaya devam ediyoruz. Güzel günlerinde yanlarında olduğumuz gibi zor ve sıkıntılı zamanlarda da halkımızla omuz omuza veriyoruz. Evde bakım hizmetlerini bu yüzden önemsiyorum. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Özveriyle çalışan sağlık ekibimize de kolaylıklar diliyorum. Halkımızın Kurban Bayramı kutlu olsun" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bursa Belediyesi Kurban Bayramı'nda Sağlık Hizmetlerini Süreklilikle Sunuyor - Son Dakika

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