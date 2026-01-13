Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Uludağ Üniversitesi'nden Halk Sağlığı Alanında İş Birliği - Son Dakika
Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Uludağ Üniversitesi'nden Halk Sağlığı Alanında İş Birliği

13.01.2026 13:46  Güncelleme: 14:37
Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Uludağ Üniversitesi, tıp fakültesi öğrencilerinin saha tecrübesi kazanması ve sağlık kalitesinin artırılması amacıyla iş birliği protokolü imzaladı. Protokol, eğitim süreçlerini güçlendirecek.

(BURSA) – Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Uludağ Üniversitesi arasında tıp fakültesi öğrencilerinin belediye bünyesinde saha tecrübesi kazanması, gençlerin mesleki gelişimine destek olunması ve kentte sağlık kalitesinin artırılması amacıyla iş birliği protokol imzalandı.

Bursa'nın daha yaşanabilir bir kent olması amacıyla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, diğer kurumlarla olan iş birliklerine her geçen gün bir yenisini ekliyor. Bu kapsamda Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokolle, tıp fakültesi öğrencileri eğitim süreçlerini saha tecrübesiyle güçlendirecek.

İmza töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, halk sağlığı sorunlarını en aza indirmek için diğer kurumlarla ortak projeler geliştirmeye büyük önem verdiklerini söyledi. Üniversitelerde yapılan çalışmaları önemsediklerini anlatan Bozbey, üniversitelerle iş birliklerini de sürekli geliştirdiklerini sözlerine ekledi. Üniversitelerin yaptıkları ve yapacakları araştırmalarla insan hayatına büyük katkılar sunacağına inandığını belirten Bozbey, imzalanan protokolün öğrencilere ve topluma fayda sağlamasını temenni etti.

Bursa Uludağ Üniversite Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ise iki kurum arasındaki iş birliğinin kente ve tıp fakültesi öğrencilerine büyük katkı sunacağını belirterek hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: ANKA

