Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği Seçimi... Ak Partili Biba'nın Tek Aday Olduğu Seçimlerin İlk Turunda Gerekli Çoğunluğa Ulaşılamadı

09.04.2026 12:55  Güncelleme: 14:07
Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, tutuklanan Başkan Mustafa Bozbey'in yerine yapılan Başkan Vekilliği seçiminde, AK Partili Şahin Biba'nın tek aday olarak girdiği ilk turda gerekli oy çoğunluğu sağlanamadı. İkinci tur oylama saat 13.00'te yapılacak.

Haber: Zehra DEĞİRMENCİ

(BURSA) - Mustafa Bozbey'in tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından Buras Büyükyehir Belediye Meclisi'nde yapılan ve AK Partili Şahin Biba'nın tek aday olduğu Başkan Vekilliği seçimlerinin ilk turunda seçilmek için gerekli çoğunluğa ulaşılamadı. İkinci tur oylama saat 13.00'te yapılacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in tutuklanması ve görevinden uzaklaştırılması nedeniyle Belediye Başkan Vekilliği için Belediye Meclisi'nde seçim yapılıyor.

CHP grubunun "meşru olmadığı" gerekçesiyle aday çıkarmadığı seçimlere, CHP'li Meclis üyeleri alınmadı. AK Partili Şahin Biba tek aday olarak seçime girdi.

Biba, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde ilk turda oy kullanan 61 üyenin tamamının oyunu aldı.

Oturumu yöneten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Belediye Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca seçimlerin ilk turunda yarışan adayın üye tam sayısının 3'te 2'sinin oyunu alması gerektiğini belirtti. Buna karşılık gelen 71 oya ulaşılamadığını ifade eden Yılmaz, ikinci tur oylamanın saat 13.00'te yapılacağını söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde AK Parti'nin 49, MHP'nin 8, CHP'nin 41, İYİ Parti'nin 6, Yeniden Refah Partisi ile Büyük Birlik Partisi'nin birer meclis üyesi bulunuyor.

Kaynak: ANKA

"Kanuni Sultan Süleyman" esprisi pahalıya patladı! Komedyen Tuba Ulu gözaltında
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti! Başkanvekili Şahin Biba oldu
Şarkıcı Yusuf Güney gözaltına alındı
Bebeği aldırmadığı için yasak aşkını öldüren muhtar, sorguda her şeyi anlattı
Ateşkes pamuk ipliğine bağlı! İran'dan ABD'ye gözdağı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan 'ara seçim' çıkışı: Kararı TBMM Genel Kurulu verecektir
Advertisement
