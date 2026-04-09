Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği Seçimi... Ak Partili Biba'nın Tek Aday Olduğu Seçimlerin İlk Turunda Gerekli Çoğunluğa Ulaşılamadı

Haber: Zehra DEĞİRMENCİ

(BURSA) - Mustafa Bozbey'in tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından Buras Büyükyehir Belediye Meclisi'nde yapılan ve AK Partili Şahin Biba'nın tek aday olduğu Başkan Vekilliği seçimlerinin ilk turunda seçilmek için gerekli çoğunluğa ulaşılamadı. İkinci tur oylama saat 13.00'te yapılacak.

CHP grubunun "meşru olmadığı" gerekçesiyle aday çıkarmadığı seçimlere, CHP'li Meclis üyeleri alınmadı. AK Partili Şahin Biba tek aday olarak seçime girdi.

Biba, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde ilk turda oy kullanan 61 üyenin tamamının oyunu aldı.

Oturumu yöneten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Belediye Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca seçimlerin ilk turunda yarışan adayın üye tam sayısının 3'te 2'sinin oyunu alması gerektiğini belirtti. Buna karşılık gelen 71 oya ulaşılamadığını ifade eden Yılmaz, ikinci tur oylamanın saat 13.00'te yapılacağını söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde AK Parti'nin 49, MHP'nin 8, CHP'nin 41, İYİ Parti'nin 6, Yeniden Refah Partisi ile Büyük Birlik Partisi'nin birer meclis üyesi bulunuyor.