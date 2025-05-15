Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey, Boks Takımını Tebrik Etti

Haber: SEYİT ALP BERBER

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda madalya kazanan Büyükşehir Belediye spor kadın boks takımıyla bir araya geldi.

Türkiye'nin birçok ilinden yüzlerce sporcunun katılımıyla Samsun'da düzenlenen U22, Genç ve Yıldız Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda, Bursa Büyükşehir Belediyesporlu sporcular beş madalya kazanmayı başardı.

Başkan Bozbey de 60 kiloda U22 Türkiye üçüncüsü İrem Gülfidan, 51 kiloda U22 Türkiye üçüncüsü Melisanur Efe, 48 kiloda Gençler Türkiye ikincisi Rümeysa Arıcı, 57 kiloda Gençler Türkiye üçüncüsü Melek Cabbar ve 50 kiloda Yıldızlar Türkiye ikincisi Sudem Temuçin'le bir araya gelerek, sporcuları başarılarından dolayı tebrik etti.

Ziyarette, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Gökay Azak, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Müdürü Mesut Öztürk, Büyükşehir Belediyespor boks koordinatörü İsmet Terzi ve boks antrenörleri de bulundu.

Sporcularla sohbet eden Bozbey, "Genç sporcularımız gelecekte hem Bursa hem de Türkiye'yi uluslararası alanda ve olimpiyatlarda en iyi şekilde temsil edeceklerdir. Başarılarıyla gururlanıyoruz. Avrupa ve Dünya Şampiyonası hazırlık kampı için milli takıma davet almaları, hem bizim hem de kentimiz adına büyük bir gurur kaynağı. Gençlerimizin azmi ve başarısı bizlere umut veriyor. Tüm sporcularımıza ve antrenörlerine gönülden teşekkür ediyorum. Milli formayla daha nice başarılara imza atacaklarına yürekten inanıyorum. Tüm gençlerimizi de spor yapmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Program sonunda Bozbey tarafından sporculara çeşitli hediyeler takdim edildi.