Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'den Kurban Bayramı Uyarısı

(BURSA)- Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Osmangazi Belediyesi Kurban Pazarı'nı ziyaret etti. Kurbanlık satan esnafla sohbet eden Bozbey, vatandaşların kurban kesimi ve atıkların bertarafı konusunda hassasiyetli davranmasını istedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Osmangazi Belediyesi'nin Veysel Karani Kurban Satış Yeri'ni ziyaret etti. Bayram öncesinde hem alışveriş yapan vatandaşlarla hem de esnafla sohbet eden Bozbey, alıcı ile satıcılar arasındaki kurban pazarlığına da aracılık etti. Bursalıların bayramını tebrik eden Bozbey, esnafa da hayırlı işler diledi.

"Atıklarının doğaya atılmasını kabul etmiyoruz"

Kurban Bayramı'na az bir süre kala kurbanlık satışlarının artığını söyleyen Başkan Bozbey, Bursalıların kurban kesimi sırasında ve sonrasında atıkların bertaraf edilmesi konusunda da hassas davranmasını istedi. Geçmiş yıllarda ortaya çıkan görüntülerin bu sene de yaşanmasını istemediklerini belirten Bozbey, kurban kesimlerinin ehil insanlara yaptırılmasının doğru olacağını ifade etti.

Kurban kesimlerinden sonra atıkların yeşil alanlara ve ormanlık alanlara bırakılmamasını isteyen Bozbey, şunları kaydetti:

"Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak 17 ilçemizde de kurban atıklarının doğaya, parklara, ormanlara atılmasını asla kabul etmiyoruz ve istemiyoruz. Özellikle toplu kesim yapan yerler, atıkları tek bir yerde toplamalı ve sonra ilçe belediyelerini arayarak alınmasını sağlamalıdır. Aksi takdirde gelişi güzel gömülen atıkları, özellikle köpekler bulup eşeleyerek ortaya çıkarabilir. Bu durum hem çeşitli hastalıkların yayılmasına hem de kötü görüntülerin oluşmasına sebep olur. Atıkların toplanması ve bertaraf edilmesi konusunda tüm belediyelerimiz hazırlıklarını yaptı. Ekip ve ekipmanlarını hazırladı. Bayramın ilk gününden itibaren gelen telefonlara göre bölgeye gidip atıkları alarak ilgili yerlere götürecekler. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de gerekli desteği vereceğiz. Çevre açısından kötü görüntülerin ortaya çıkmaması için hazırlıklarımızı yaptık. Tüm Bursalıların Kurban Bayramı'nı kutluyorum."

Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı, Tarım Peyzaj A.Ş. ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler tarafından 17 ilçede belirlenen kurban kesim ve satış noktalarında ilaçlama faaliyetlerinin devam ettiği bildirildi.