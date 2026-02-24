Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey, Filibe'de Çeşitli Temaslarda Bulundu

(BURSA) - Ramazan programı kapsamında Batı Trakya ziyaretinin ardından Bulgaristan'a geçen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Filibe'de çeşitli temaslarda bulundu.

Batı Trakya bölgesindeki ziyaretlerinin ardından Bulgaristan'a geçen Bozbey, Filibe Başkonsolosu Emre Manav, Filibe Belediye Başkan Vekili Hakkı Sakabov ve Filibe Müftüsü Taner Veli ile bir araya geldi.

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, RUMELİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Evke, dernek yöneticileri ve Bursa Büyükşehir Belediyesi yöneticilerinin de katıldığı ziyaretlerde; Bursa'nın fethinin 700'üncü yılı anısına özel olarak hazırlanan kartpostallar ve pullar hediye edildi.

Balkanlar'daki soydaşların sorunlarına çözüm üretmek için her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini söyleyen Bozbey, "Balkanlardaki soydaşlarımızla ve yerel yönetimlerimizle dayanışma içindeyiz. Manevi değerlerimizi paylaşıyoruz ve gönül bağlarımızı güçlendiriyoruz" dedi.