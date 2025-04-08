Bursa Büyükşehir Belediyesi 100 İtfaiye Eri Alımı için Sınav Düzenledi - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediyesi 100 İtfaiye Eri Alımı için Sınav Düzenledi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, itfaiye teşkilatını güçlendirmek amacıyla 100 itfaiye eri alımı için düzenlediği sınavda 450 aday fiziki dayanıklılık testine tabi tutuldu. Adaylar, çeşitli aşamalardan geçerek başarı göstermeye çalıştı.

08.04.2025 16:10  Güncelleme: 16:50
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(BURSA)- Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 100 itfaiye eri alımı için açtığı sınava giren 450 aday, uzman itfaiyeciler tarafından hazırlanan parkurda fiziki dayanıklılık testine tabi tutuldu. Ağırlık taşıma, merdiven çıkma, slalom koşu, şınav, mekik ve araç kullanım yetenekleri olmak üzere birçok aşamadan geçen adaylar, ilk 100'e girebilmek için mücadele etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların can ve mal güvenliğini doğrudan etkileyen ve en önemli birimlerin başında gelen itfaiye teşkilatını güçlendirmeye devam ediyor. 100 kişilik itfaiye eri alımı için açılan sınava giren 450 aday, uzman itfaiyeciler tarafından Vakıf Bera Spor Tesisleri'nde hazırlanan spor parkurunda fiziki dayanıklılık testine girdi. Ağırlık taşıma, merdiven çıkma, slalom koşu, şınav, mekik ve araç kullanım yetenekleri olmak üzere birçok aşamadan geçen adaylar ilk 100'e girebilmek için mücadele etti. Puan sıralamasına göre başarı gösteren adaylar, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde göreve başlayacak.

"100 personel, Bursamıza uzun yıllar hizmet edecek"

İtfaiye Dairesi Başkanı Canalp Berkdemir, itfaiye eri alımı için 450 başvuru olduğunu ve 100 personelin alınacağını ifade etti. Üç kategoride seçmelerin yapıldığını söyleyen Berkdemir, "Bunlardan birincisi araç parkuru, ikincisi engelli spor parkuru, üçüncüsü ise mesleki bilgi ve yetenekler. Üç aşamadan geçtikten sonra gerekli notlar verilecek ve sonuçlar ilan edilecek. Alacağımız 100 personel, Bursamıza uzun yıllar hizmet edecek" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bursa Büyükşehir Belediyesi 100 İtfaiye Eri Alımı için Sınav Düzenledi - Son Dakika

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