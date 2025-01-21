Bursa Büyükşehir Belediyesi 2024 Yılı Değerlendirme Toplantısını Gerçekleştirdi

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(BURSA)- Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin üst yönetim kadrosu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ergül Halisçelik başkanlığında bir araya geldi. Toplantıda, 2024 yılının genel değerlendirmesi yapılırken, 2025 yılının yol haritası üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin üst yönetim ekibi, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ergül Halisçelik başkanlığında düzenlenen '2024 Yılı Genel Değerlendirme Toplantısı'nda bir araya geldi. Genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ve belediyeye bağlı şirket yetkililerin katıldığı toplantıda, 2024 yılı genel değerlendirmesi yapıldı. Kurumsal yönetim, stratejik yönetim, mali analiz ve 2025 yılı bütçesine ilişkin paylaşımların da ele alındığı toplantıda, koordinasyon gerektiren işler gözden geçirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi üst yönetimiyle bir araya gelerek 2024 yılında yapılanları ve 2025 yılında yapılacakları ele aldıklarını söyleyen Genel Sekreter Ergül Halisçelik, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in liderliğinde, herkesin güvenle, huzurla ve keyifle yaşayacağı bir kent oluşturmak için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.