Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bağımlılık ve İyileşme Sempozyumu'nda Deneyimlerini Paylaştı

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'da düzenlenen Bağımlılık ve İyileşme Sempozyumu'nda bağımlılıkla mücadele alanındaki deneyimlerini ve çalışmalarını katılımcılara aktardı.

Bağımlılık Akademisi, Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi ile İstanbul Kent Üniversitesi tarafından düzenlenen Bağımlılık ve İyileşme Sempozyumu, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde bağımlılık üzerine çalışan uzmanları bir araya getirdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Sağlık Hizmetleri ve Bağımlılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü de sempozyumdaki yerini aldı. Bağımlılıkla mücadeledeki deneyimlerini ve çalışmalarını katılımcılara aktaran Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, "Sahadan Bakış" panelinde "Bağımlılıktan özgürlüğe, toplumsal entegrasyon: Bir olgu" sunumunu yaptı.

GADEM'in bağımlılıkla mücadele çalışmalarını da anlatan yetkililer, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin katkısıyla yerel yönetimlerin bağımlılıkla mücadeleye ilişkin geliştirdiği yöntemler ve toplumsal entegrasyon süreçlerine ilişkin bilgi verdi.