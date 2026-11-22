(BURSA) – Bursa Büyükşehir Belediyesi; kesintisiz ulaşım planı dahilinde, etaplar halinde takvimlendirdiği "Geçit Köprüsü ve Bağlantı Yolları" projesinde son bölüm asfalt çalışmalarını da ara tatil döneminde tamamladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, 17 ilçede yol ağını güçlendirmek ve genişletmek için nisan ayı itibarıyla harekete geçti. Büyükşehir Belediyesi ekipleri; Nisan-Ekim 2026 tarihli 7 aylık dönemde, il genelinde toplam 90 kilometrelik asfalt kaplama ve 425 kilometrelik sathi kaplama yaparak yolları yeniledi. Ayrıca son 7 ayda Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa'ya 30 kilometreden fazla yeni imar yolu kazandırıldı.

Kent genelinde geniş kapsamlı saha taramaları ve vatandaşlardan gelen talebe göre belirlenen noktalara en etkin ve hızlı müdahaleyi gerçekleştirmek üzere çalışan ekipler, kasım ayında da şehrin dört bir yanında ulaşım ağını güçlendirme imalatlarını sürdürdü.

2,5 KİLOMETRELİK HAT YENİLENDİ

"Geçit Köprüsü ve Bağlantı Yolları" projesi çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yaklaşık 2 bin 500 metre uzunluğundaki ulaşım ağı baştan sona yenilendi. Projenin son etabında 600 metrelik güzergahta gerçekleştirilen yenileme çalışmaları, asfalt serimiyle birlikte tamamlandı. Freze, dolgu ve asfalt kaplama imalatlarıyla birlikte güzergah, daha konforlu ve güvenli bir yapıya kavuşturuldu.

Çalışmaların etaplar halinde yürütülmesinde; trafik akışının kontrollü şekilde sağlanması, yol aktarımlarının düzenlenmesi ve çalışmalardan bölge sakinlerinin günlük yaşamının en az düzeyde etkilenmesi amaçlandı. Ara tatil dönemi bitmeden tamamlanan proje ile birlikte şehir merkezi yönüne 5, Mudanya istikametine ise 2'si kesintisiz olmak üzere toplam 4 şeritlik yol kazandırılarak bölgedeki trafik akışının rahatlatılması sağlandı.