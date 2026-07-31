Bursa Büyükşehir Belediyesi, Hamitler Mesire Alanı\'nı yeniliyor

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 63 bin metrekarelik Hamitler Mesire Alanı'nın yürüyüş, spor ve oyun alanları ile altyapısını yenileyerek modern bir yaşam alanına dönüştürüyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Hamitler Mesire Alanı'nda başlattığı dönüşüm çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Parklar ve Bahçeler Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yaklaşık 63 bin metrekarelik alanda yürütülen çalışmalar kapsamında; yürüyüş yolları, sert zemin düzenlemeleri, aydınlatma sistemleri, otomatik sulama altyapısı ile oyun ve spor alanları yenilendi. Mevcut 2 basketbol sahasının zemin ve korkuluk boyama işlemleri tamamlanırken, sert zemin düzenlemeleri ile aydınlatma ve otomatik sulama sistemi imalatlarında da sona yaklaşıldı.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, revizyon çalışmaları yüzde 65 seviyesine ulaşan mesire alanında incelemelerde bulunarak ekiplere kolaylıklar diledi. Bursalıların nefes alacağı önemli bir alanı daha modern ve kullanışlı hale getirdiklerini belirten Başkan Vekili Biba, şehirde kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Hamitler Mesire Alanı'nda inşaat imalatlarının tamamlanmasının ardından peyzaj düzenlemeleri yapılacak, oyun ve spor gruplarının montajı gerçekleştirilecek.