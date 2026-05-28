Bayramda Bursa Hayvanat Bahçesi'ne yoğun ilgi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bayramda Bursa Hayvanat Bahçesi'ne yoğun ilgi

28.05.2026 14:16  Güncelleme: 15:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, Kurban Bayramı'nda aileler ve çocuklar tarafından yoğun ilgi gördü. 206 bin metrekare alanda 123 türden bin hayvana ev sahipliği yapan tesis, yılda 800 bin ziyaretçi ağırlıyor.

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, Kurban Bayramı'nda vatandaşların en çok tercih ettiği sosyal yaşam alanlarından biri oldu. Aileleri ve çocuklarıyla birlikte hayvanat bahçesini ziyaret eden vatandaşlar, doğayla iç içe keyifli bir gün geçirdi.

1998 yılından bu yana hizmet veren Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, 206 bin metrekarelik alan üzerinde faaliyetlerini sürdürüyor. Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği (EAZA) üyesi olan tesis, 123 farklı türden yaklaşık bin hayvana ev sahipliği yapıyor.

Doğal yaşam alanlarına en yakın koşullarda barındırılan hayvanlar, özellikle çocuklardan ilgi gördü. Bayram tatili boyunca hayvanat bahçesinde oluşan yoğunluk renkli görüntülere sahne olurken, ziyaretçiler bol bol fotoğraf çektirdi.

YILDA 800 BİN ZİYARETÇİYİ AĞIRLIYOR

Haftanın her günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında ziyaret edilebilen hayvanat bahçesi, yılda yaklaşık 800 bin ziyaretçiyi ağırlıyor. Hayvan sevgisinin yaygınlaştırılması, nesli tükenme tehlikesi altındaki türlerin korunması ve çevre bilincinin artırılması amacıyla çalışmalarını sürdüren tesis, yaklaşık bin 500 ağaçlık yeşil alanıyla da vatandaşlara doğayla iç içe zaman geçirme imkanı sunuyor.

Kaynak: ANKA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Hayvanat Bahçesi, Kurban Bayramı, Yerel Haberler, Hayvanlar, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayramda Bursa Hayvanat Bahçesi'ne yoğun ilgi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düzce’de cinayet çözüldü: Şüpheli suçunu itiraf etti Düzce'de cinayet çözüldü: Şüpheli suçunu itiraf etti
Laos’ta mağarada mahsur kalan define avcılarından 5’i sağ olarak kurtarıldı Laos'ta mağarada mahsur kalan define avcılarından 5'i sağ olarak kurtarıldı
İstanbul İl Sağlık Müdürü Güner: Kurban kesimi sırasında 767 kişi yaralandı İstanbul İl Sağlık Müdürü Güner: Kurban kesimi sırasında 767 kişi yaralandı
17 yıllık evliliğini bitirmişti Yeni erkek arkadaşıyla sahilde aşk tazeledi 17 yıllık evliliğini bitirmişti! Yeni erkek arkadaşıyla sahilde aşk tazeledi
Beşiktaş ve Fenerbahçe’de de oynamıştı Tolgay Arslan’dan futbola veda Beşiktaş ve Fenerbahçe'de de oynamıştı! Tolgay Arslan'dan futbola veda
Trump: İran zenginleştirilmiş uranyumdan vazgeçse bile, yaptırımları hafifletmeyeceğiz Trump: İran zenginleştirilmiş uranyumdan vazgeçse bile, yaptırımları hafifletmeyeceğiz

14:14
Siyasi partilerde bayramlaşma trafiği AK Parti ve CHP sürpriz yaptı
Siyasi partilerde bayramlaşma trafiği! AK Parti ve CHP sürpriz yaptı
13:59
Kılıçdaroğlu evinin önünde partililerle bayramlaştı Programa Gürsel Tekin de katıldı
Kılıçdaroğlu evinin önünde partililerle bayramlaştı! Programa Gürsel Tekin de katıldı
13:38
Havalar ısındı, kabus geri döndü Kene şimdiden 3 can aldı
Havalar ısındı, kabus geri döndü! Kene şimdiden 3 can aldı
13:18
Kılıçdaroğlu’nun A Takımı netleşti Parti sözcülüğüne Berhan Şimşek geliyor
Kılıçdaroğlu'nun A Takımı netleşti! Parti sözcülüğüne Berhan Şimşek geliyor
13:10
Ankara kulisleri yangın yeri Mansur Yavaş’ın suskunluğunun nedeni belli oldu
Ankara kulisleri yangın yeri! Mansur Yavaş'ın suskunluğunun nedeni belli oldu
12:37
“Ben bu ülkeye dolar getiriyorum“ diyerek uçakta olay çıkardı
"Ben bu ülkeye dolar getiriyorum" diyerek uçakta olay çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 15:04:01. #.0.5#
SON DAKİKA: Bayramda Bursa Hayvanat Bahçesi'ne yoğun ilgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.