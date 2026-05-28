Bayramda Bursa Hayvanat Bahçesi'ne yoğun ilgi

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, Kurban Bayramı'nda vatandaşların en çok tercih ettiği sosyal yaşam alanlarından biri oldu. Aileleri ve çocuklarıyla birlikte hayvanat bahçesini ziyaret eden vatandaşlar, doğayla iç içe keyifli bir gün geçirdi.

1998 yılından bu yana hizmet veren Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, 206 bin metrekarelik alan üzerinde faaliyetlerini sürdürüyor. Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği (EAZA) üyesi olan tesis, 123 farklı türden yaklaşık bin hayvana ev sahipliği yapıyor.

Doğal yaşam alanlarına en yakın koşullarda barındırılan hayvanlar, özellikle çocuklardan ilgi gördü. Bayram tatili boyunca hayvanat bahçesinde oluşan yoğunluk renkli görüntülere sahne olurken, ziyaretçiler bol bol fotoğraf çektirdi.

YILDA 800 BİN ZİYARETÇİYİ AĞIRLIYOR

Haftanın her günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında ziyaret edilebilen hayvanat bahçesi, yılda yaklaşık 800 bin ziyaretçiyi ağırlıyor. Hayvan sevgisinin yaygınlaştırılması, nesli tükenme tehlikesi altındaki türlerin korunması ve çevre bilincinin artırılması amacıyla çalışmalarını sürdüren tesis, yaklaşık bin 500 ağaçlık yeşil alanıyla da vatandaşlara doğayla iç içe zaman geçirme imkanı sunuyor.