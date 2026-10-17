Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mudanya Tirilye sahilinde yağış sonrası temizlik yaptı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mudanya Tirilye sahilinde yağış sonrası temizlik yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Büyükşehir Belediyesi, yoğun yağışların ardından Mudanya Tirilye sahilinde 20 personelle temizlik çalışması yürüttü. Çalışmada ağaç kütükleri, dal parçaları ve kum birikintileri temizlendi; zarar gören parke taşları bakım ve onarıma hazır hale getirildi.
(BURSA)- Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentte etkili olan yoğun yağışların ardından olumsuz etkilenen sahillerde temizlik çalışması gerçekleştirdi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde etkili olan yoğun yağışların ardından oluşan olumsuzlukları gidermek ve vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından kıyı şeridinde yoğun mesai harcandı.
TİRİLYE SAHİLİNDE HUMMALI ÇALIŞMA
Mudanya ilçesinin Tirilye sahilinde oluşan kirliliğin ardından harekete geçen Büyükşehir ekipleri, kıyı şeridinde detaylı temizlik işlemleri gerçekleştirdi. 20 personel, 1 süpürge aracı, 1 tanker, 1 kepçe, 2 açık kasa kamyon ve 2 transit araçla yürütülen çalışmalar kapsamında, yağışlarla birlikte sahile taşınan ağaç kütükleri, dal parçaları ve kum birikintileri temizlendi. Sahil yolunda zarar gören parke taşları da toparlanarak bölge bakım ve onarım çalışmalarına hazır hale getirildi.
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