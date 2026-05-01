Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Diyabetli Öğrencilere Sensör Desteği

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, sosyal güvencesi bulunmayan Tip 1 diyabet hastası üniversite öğrencilerine yönelik "Şeker Sensörü Desteği" projesini başlattı.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde hayata geçirilen destekle, üniversitelerin örgün eğitim programlarında öğrenim gören 18 yaş üzerindeki Tip 1 diyabetli gençlerin, kan şekeri seviyelerini gün içerisinde anlık olarak takip edebilmesi amaçlanıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan destek programıyla eğitimine devam eden gençlerin yaşam kalitesinin artırılması ve hastalık yönetimlerinin daha güvenli hale gelmesi hedefleniyor.

Projenin başvuruları, 1 Mayıs-15 Mayıs 2026 tarihleri arasında alınacak. Destekten yararlanmak isteyen öğrencilerin Bursa'da ikamet etmesi, 18 yaşını doldurmuş olması, Tip 1 diyabet tanısına sahip bulunması ve üniversitelerin örgün eğitim programlarında aktif olarak öğrenim görmesi gerekiyor. Değerlendirme süreçlerinin ardından uygun bulunan öğrencilere sensör desteği sağlanacak.

Başvurular, 'https://www.bursa.bel.tr/form/?form_id=b8b53cd277' adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek.