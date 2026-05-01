Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Diyabetli Öğrencilere Sensör Desteği
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Diyabetli Öğrencilere Sensör Desteği

01.05.2026 15:46  Güncelleme: 16:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediyesi, sosyal güvencesi bulunmayan Tip 1 diyabet hastası üniversite öğrencilerine yönelik “Şeker Sensörü Desteği” projesini başlattı.

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, sosyal güvencesi bulunmayan Tip 1 diyabet hastası üniversite öğrencilerine yönelik "Şeker Sensörü Desteği" projesini başlattı.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde hayata geçirilen destekle, üniversitelerin örgün eğitim programlarında öğrenim gören 18 yaş üzerindeki Tip 1 diyabetli gençlerin, kan şekeri seviyelerini gün içerisinde anlık olarak takip edebilmesi amaçlanıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan destek programıyla eğitimine devam eden gençlerin yaşam kalitesinin artırılması ve hastalık yönetimlerinin daha güvenli hale gelmesi hedefleniyor.

Projenin başvuruları, 1 Mayıs-15 Mayıs 2026 tarihleri arasında alınacak. Destekten yararlanmak isteyen öğrencilerin Bursa'da ikamet etmesi, 18 yaşını doldurmuş olması, Tip 1 diyabet tanısına sahip bulunması ve üniversitelerin örgün eğitim programlarında aktif olarak öğrenim görmesi gerekiyor. Değerlendirme süreçlerinin ardından uygun bulunan öğrencilere sensör desteği sağlanacak.

Başvurular, 'https://www.bursa.bel.tr/form/?form_id=b8b53cd277' adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Diyabetli Öğrencilere Sensör Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2026 16:54:58. #7.13#
SON DAKİKA: Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Diyabetli Öğrencilere Sensör Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.