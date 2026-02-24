Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden İnegöl'de İftar Programı - Son Dakika
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden İnegöl'de İftar Programı

24.02.2026 10:06  Güncelleme: 11:00
Bursa Büyükşehir Belediyesi, İnegöl'de düzenlediği iftar programında yüzlerce vatandaşı bir araya getirirken, ramazanın birlik ve beraberlik ruhunu vurguladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin iftar programları, İnegöl ilçesiyle devam etti. Yeni İnegöl Kapalı Pazar Alanı'ndaki programa, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Akşam ezanının okunmasıyla birlikte vatandaşlar hep birlikte oruçlarını açtı.

Saldız, konuşmasına Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in selamlarını ileterek başladı. Birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel şekilde yaşandığı ramazanda aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Saldız, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 17 ilçeye eşit hizmet götürmek için çalıştığını ve çalışmaya devam edeceğini dile getirdi.

CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin ise iftar programını düzenleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ve Bozbey'e teşekkür ederek, ramazan ayının hayırlı olmasını diledi.

Saldız ve beraberindekiler, teravih namazının ardından ise Huzur Mahallesi Huzurkent (Yeşil) Camii'nde vatandaşlara tatlı ikramında bulundu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Emir Sultan, İshakpaşa BURULAŞ Otoparkı, Fomara Fevzi Çakmak Katlı Otoparkı ve Değirmenönü Mahallesi'nde kurduğu sabit noktalarda da her gün binlerce vatandaşa iftar veriyor. İftara yetişemeyen vatandaşlar için ise yoğunluğun yaşandığı 14 ayrı noktada her gün iftariyelik dağıtılıyor. Kentin bin 60 mahallesinde de ramazan ayı boyunca en az bir kere vatandaşlara tatlı ikramında bulunuluyor.

Kaynak: ANKA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Belediye, Güncel, İnegöl, İftar, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
