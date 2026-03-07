Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Kadın Çalışanlarına Çiçek

(BURSA)- Bursa Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında belediyede görev yapan kadın çalışanlarına çiçek hediye etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi tarafından, Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası ve BUSKİ Genel Müdürlüğü'nde görev yapan kadın çalışanlara çiçek hediye edildi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında hediye edilen çiçeklerde, "Değerli kadınlar, emeğinizle geleceğimize ışık oluyorsunuz. Biz inanıyoruz ki eşitlik birlikte mümkün. Birlikte daha güçlü, daha adil yarınlara…" yazılı bir not da yer aldı.