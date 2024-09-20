Bursa Büyükşehir Belediyesi\'nden Yeni Doğrudan Temin Hizmeti

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(BURSA)- Bursa Büyükşehir Belediyesi, doğrudan temin alımlarına isteyen herkesin kolaylıkla katılabilmesi için yeni bir hizmeti devreye aldı.

Bursa'nın katılımcılık ve şeffaflık anlayışıyla yönetilmesi ilkesiyle hareket eden Bursa Büyükşehir Belediyesi, doğrudan temin alımlarına isteyen herkesin rahatlıkla katılabilmesi için yeni bir hizmeti daha devreye aldı. İlanlar, belediyenin mail adresinde bulunan İnteraktif kısmından 'Doğrudan Temin İlanları' sekmesinde yayınlanırken, teklif vermek isteyen tüm tedarikçiler web sitesinden ilgili teklif formuna ve teknik şartnamesine ulaşabiliyor.

Alım ile ilgili teklif vermek isteyen tedarikçiler, web sitesindeki fiyat teklifini doldurarak, teklif verme tarihine ve saatine kadar mail yoluyla gönderebiliyor. İlan ile ilgili iletişim için ilgili satın alma memurlarına telefon ve mail yoluyla ulaşılabiliyor.