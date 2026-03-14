Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin İftar Sofrası Osmangazi'de Kuruldu

(BURSA)- Bursa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde düzenlediği sabit iftar noktaların yanı sıra her gün farklı bir ilçede gerçekleştirilen iftar buluşmalarına Osmangazi'de devam etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı kapsamında düzenlediği iftar programlarına devam ediyor. Kent genelinde sabit noktaların yanı sıra her gün farklı bir ilçede gerçekleştirilen iftar buluşmalarının son adresi Osmangazi ilçesi oldu. İftara; Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, muhtarlar, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Bozbey, iftar öncesi masaları gezerek mahalle halkıyla selamlaşıp sohbet etti.

Ramazan ayında aynı sofrada buluşmaya devam ettiklerini dile getiren Başkan Bozbey, "Her akşam başka bir ilçede hemşehrilerimizle buluşuyoruz. Aynı lokmayı paylaşıyoruz. Aynı dualara amin diyoruz. Hiç kimsenin kendisini yalnız hissetmediği bir Bursa için gece gündüz çalışıyoruz. Hemşehrilerimizin geleceğe güvenle bakabileceği, yarınını düşünmeyeceği bir Bursa hayal ediyoruz. Kentimizi ve mahallelerimizi yarınlara hazırlıyoruz" diye konuştu.

"Bölgeyle ilgili kentsel dönüşüm projelerimiz var"

Sosyal belediyecilik anlayışıyla ve insan öncelikli yaklaşımla hizmet etmeyi sürdürdüklerini anlatan Bozbey, Osmangazi ilçesinin tarihiyle, mahalleleriyle, kültürel zenginlikleriyle kentin hafızasında önemli bir yeri olduğunu vurguladı. Altyapıdan üstyapıya, çevre düzenlemelerinden ulaşım yatırımlarına kadar her alanda çalışma yürüttüklerini hatırlatan Bozbey, "Ulaşım konusunda planlı bir süreci yaşama geçiriyoruz. Kavşak düzenlemeleriyle, bölgede açılacak yeni hastaneyle ilgili bağlantı yollarıyla birlikte ulaşım sorununu da ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Raylı sistem konusundaki çalışmalarımız da devam ediyor. Sabırla ve ortak akılla hareket ediyoruz. Bölgeyle ilgili kentsel dönüşüm projelerimiz var. Önümüzdeki süreçte halkımızla paylaşacağız. Şimdiden Ramazan Bayramını kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Hüdavendigar Mahalle Muhtarı Mustafa Pala da yüzlerce vatandaşı aynı sofralarda buluşturan Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.